Projeto de capacitação no DF para profissionais de TI está com inscrições abertas

Pela demanda urgente do mercado de trabalho, a iniciativa é voltada para estudantes do Ensino Médio ou graduados que queiram se especializar

No Distrito Federal há 12,7 mil empresas na área de tecnologia da informação vinculadas ao Sindicato das Empresas de Serviços de Informática (Sindesei-DF), de acordo com dados divulgados em setembro pela Receita Federal. De janeiro de 2020 a julho de 2022, foram gerados 41,7 mil empregos diretos e mais de 20 mil indiretos, segundo o Ministério do Trabalho. Todos esses dados foram mapeados pela ‘Plataforma de Inteligência – Mapa do Comércio”, da Fecomercio-DF. Apesar do aquecimento do mercado, ainda há falta de mão de obra qualificada.

A partir desse cenário, a Universidade Católica de Brasília se uniu a associações do setor, como ABIPTI, Assespro-DF, Asteps, Tecsoft, Illuminante, além dos sindicatos Sindesei-DF e Sinfor-DF para atender uma demanda urgente de qualificação do mercado de trabalho. Microcertificações e um MBA em Gestão e Tecnologia da Informação foram desenvolvidos. As inscrições já estão abertas no site da instituição.

No programa de capacitação, dois tipos de cursos serão disponibilizados pela universidade aos alunos: as microcertificações e o MBA em Gestão e Tecnologia da Informação. Os cursos, com no mínimo 30 alunos por turma, serão ofertados de forma híbrida, com atividades práticas, presenciais, além de conteúdo na plataforma de ensino virtual e encontros esporádicos. Os encontros in loco serão no Campus de Taguatinga.

As microcertificações são 12 cursos de curta duração com carga horária de 120h, entre eles: Marketing para TIC, Desenvolvimento Web, Programador Java Web, Gestão de projetos para TIC, Gestão Financeira de Negócios, Gestão Estratégica de pessoas, Banco de Dados para Big Data, Desenvolvimento de Apps para celular, Cybersecurity em rede de computadores, Gestão de Processos de Negócios para TIC, Segurança Cibernética e Construção de Dashboards para Análise de Dados.

Já o MBA em Gestão e Tecnologia da Informação é indicado para capacitar profissionais para a área gerencial e funções estratégicas em uma especialização com carga horária de 360 horas. Em ambos os cursos, os alunos ganham um certificado de conclusão no final das aulas.

Como se inscrever

Para se inscrever nos cursos, os alunos devem acessar o site do projeto. Como pré-requisito, eles precisam ser associados a associações ou a sindicatos do setor no DF. As microcertificações não exigem escolaridade mínima, portanto, alunos do ensino médio já podem participar das aulas. Ele é indicado também para quem já atua no mercado e precisa de uma especialização rápida e objetiva. Já no MBA, os estudantes precisam ter se graduado anteriormente em cursos de tecnologia da informação e comunicação. As turmas serão formadas assim que chegarem a um número de 30 estudantes por curso.