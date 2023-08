Programa gratuito para professores de inglês da rede pública está com inscrições abertas

Resultado da parceria entre a Casa Thomas Jefferson e Embaixada Americana, Brite é oportunidade de aprimoramento profissional para docentes

Professores de língua inglesa das escolas públicas têm até o dia 31 de agosto para se inscrever e concorrer a uma das vagas do Brazilians Innovating on the Teaching of English (Brite), iniciativa que é resultado da parceria entre a embaixada dos Estados Unidos e a Casa Thomas Jefferson.

O Brite é um inovador e revolucionário programa gratuito de aprimoramento profissional voltado à qualificação dos docentes da língua inglesa. As inscrições podem ser feitas aqui.

Os professores selecionados terão a oportunidade de revisar e aprender tópicos como a nova Base Nacional Comum Curricular e como ela se relaciona com o Ensino Comunicativo de Línguas e a Aprendizagem do Século XXI, princípios metodológicos essenciais ao ensino de inglês com foco nas habilidades linguísticas, incluindo desenvolvimento de currículo, planejamento de aulas, o trabalho com grandes grupos heterogêneos em sala de aula e novas tecnologias educacionais, nas quais se insere o projeto “Maker”, da Casa Thomas Jefferson.

O projeto Maker apresenta atividades que auxiliam os estudantes no desenvolvimento de diversas ideias por meio da prototipação, criação e elaboração de projetos com foco na solução de problemas reais e na metodologia “faça você mesmo”.

O curso é dividido em duas etapas, com aulas presenciais ou ao vivo, pela internet, uma vez por semana, sempre aos sábados e com atividades em uma plataforma online. Cada etapa tem nove semanas de duração.

O Brite 1 será oferecido não apenas pela Thomas no Distrito Federal, mas também por outras dez instituições parceiras de outros estados, como centros binacionais, universidades e associações de professores.

A segunda parte do programa, Brite 2, será oferecida, aos participantes da primeira etapa, no primeiro semestre de 2024.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O curso pode ser 100% online, com aulas semanais, em tempo real (síncronas). Existe ainda a possibilidade de o aluno assistir ao curso em uma plataforma digital de ensino, com aulas gravadas (assíncronas); ou ainda optar pelo modelo híbrido, mesclando as aulas online ao vivo e gravadas.

No DF os encontros serão online ou presenciais na Casa Thomas Jefferson – Unidade Águas Claras. As atividades assíncronas serão realizadas pela internet.

As bolsas de estudo incluem o curso (online ou híbrido) e todo o material didático. As aulas vão de setembro a novembro. Além de implementar o programa, a Casa Thomas Jefferson faz a coordenação pedagógica, criação e adaptação dos conteúdos do curso, a gestão das plataformas online onde todos os participantes do Brasil têm suas atividades assíncronas desenvolvidas, e a gestão dos recursos investidos no programa também em todo o país.