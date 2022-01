Empresa de TI oferece programa de capacitação remunerada

As inscrições para o programa de capacitação remunerada de recém-formados da Trend Micro terminam no final de semana

A crise do trabalho tem afetado diretamente os mais jovens e recém-formados. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 31% dos jovens entre 18 e 24 anos estão sem trabalho. Ao todo, o país tem 13,5 milhões de desempregados (12,6% da população, segundo dados divulgados no final de novembro.

Com o objetivo de capacitar e auxiliar essa população a conquistar espaço no mercado de trabalho, a Trend Micro, empresa especializada em cibersegurança, encerra asas inscrições para a terceira edição do curso de qualificação profissional batizado de General Markets no próximo dia 23 de janeiro.

Mesmo com dados de desemprego tão alarmantes, o setor de tecnologia da informação não para de abrir vagas. Segundo Miguel Macedo, diretor de Canais e Marketing da Trend Micro na América Latina, o grande diferencial desse programa é que apesar da Trend Micro ser uma empresa especializada em tecnologia para cibersegurança, o foco do General Markets não são os formados nessa disciplina.

“O candidato não precisa ter experiência em TI, já que vai atuar na área de relacionamento com o cliente. Sabemos que a área de tecnologia é a que mais emprega e queremos incentivar os jovens que não escolheram um curso nesse segmento a ingressar nesse mercado que é repleto de oportunidades. O candidato que passar no programa vai conhecer todas as etapas de relacionamento com o cliente, como vendas, finanças, pós- vendas, marketing, entre outras”, destaca Miguel Macedo.

Por isso, o programa é aberto para profissionais com formação em qualquer área. Basta estar cursando o ensino superior, ou ter se formado recentemente, e ter no máximo 27 anos.

O Programa General Market oferece, durante três meses, um estruturado treinamento presencial e todo o suporte necessário para os participantes obterem sucesso nas atividades que envolvem a área comercial. “Com essa capacitação concluída, o jovem em início de carreira terá inúmeras possibilidades para se colocar no mercado, uma vez que independente da sua área de atuação todas as empresas precisam de profissionais aptos para atuarem com vendas e relacionamento com cliente”, completa Miguel.

O início do programa será em 14 de fevereiro de 2022 e os 30 candidatos aprovados terão a oportunidade de fazer parte da equipe de SDR (Sales Development Representative) da Trend Micro, com contratação efetiva. Vale destacar, ainda, que durante o período do curso eles serão remunerados e receberão certificações.

Essa é a terceira edição do General Markets oferecido pela Trend Micro no Brasil. Ao todo, 30 jovens já participaram do programa. Deles, nove foram contratados pela empresa.

Segundo Marcos Rizo, líder do programa o principal objetivo é fornecer mão de obra qualificada de negócios para o mercado de tecnologia em cybersegurança. “O sucesso do programa é tão grande que 95% conquistaram oportunidade de trabalho ao término do curso”, finaliza.

Os interessados em participar do Programa General Markets precisam responder um formulário e enviar uma carta de apresentação, até o dia 23 de janeiro de 2022, explicando a razão pela qual deveriam ser escolhidos (até 550 palavras).

