Profissionais buscam ampliar a formação acadêmica por mais espaço no mercado de trabalho

POST PATROCINADO

Cursos de pós-graduação têm sido alternativa para aqueles que almejam um diferencial no currículo perante aos empregadores de todo o país

Um dos caminhos para o sucesso na carreira, atualmente, está atrelado à busca por conhecimentos mais aprofundados. Pesquisa da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp) aponta que, entre 2019 e 2021, o índice de matriculados em cursos de pós-graduação aumentou em 136% em todo o país. O registro é decorrente da constante evolução no nível de exigência do mercado de trabalho e dos empregadores de diversos segmentos.

Ainda de acordo com o Semesp, a diferença salarial entre aqueles que concluíram uma pós-graduação, em relação às pessoas com um grau de escolaridade inferior, chega a 120%. A pesquisa revela, portanto, que o reconhecimento da qualificação no meio acadêmico é traduzido na remuneração dos profissionais, o que também motiva pessoas em todo Brasil a obterem o título de pós-graduado.

Na PUC Minas, uma das mais renomadas instituições de ensino do país, é notório o crescimento estatístico de alunos nas especializações. São mais de 10 mil estudantes em cerca de 600 cursos de pós-graduação em andamento, em 35 áreas do conhecimento. A Universidade Católica, com sede em Belo Horizonte, visa preparar os profissionais para as demandas da atualidade, considerando a contemporaneidade e as exigências do mercado. Nesse intuito, além do formato presencial tradicional, ela disponibiliza cursos nas modalidades online com aulas ao vivo e EAD com aulas gravadas, o que permite a realização dos estudos de qualquer localidade e proporciona mais facilidades na rotina.

A nova realidade de aulas online em plataformas digitais

Com a facilidade e a popularização da modalidade online, o espaço físico deixou de ser uma barreira para aqueles que desejam seguir adquirindo conhecimento em uma instituição geograficamente distante.

Entre as 10 instituições de ensino mais respeitadas pelos empregadores de todo o Brasil e nota máxima (5) no MEC, a PUC Minas, com sede em Belo Horizonte, coleciona cases de sucesso para além da sua região. A partir do 2° semestre de 2020, com a inclusão da modalidade online com aulas ao vivo em seu portfólio, a proporção de estudantes que não são residentes de Belo Horizonte e Região Metropolitana cursando uma pós-graduação na Universidade teve um salto, passando de 26% para 64%, em abril desde ano. Em relação aos cursos de especialização EAD com aulas gravadas, mais da metade dos matriculados, hoje, são de outras localidades.

A advogada Thosany Neto, 35 anos, mora em Luanda, capital de Angola e é aluna da Pós-graduação EAD em Direito Empresarial. Ela conta que esta foi sua primeira experiência na modalidade de ensino à distância com aulas gravadas e não sentiu diferença entre o aprendizado presencial e o on-line. A possibilidade de escolher seus horários de estudos e, ainda assim, conseguir tirar dúvidas com os professores e debater casos com colegas de outro país foi um dos diferenciais. “A PUC tem uma modalidade EAD muito investigativa e uma metodologia que permite partilhar o direito angolano e o brasileiro”, afirma.

Já Bárbara Lígia, de 38 anos, reside em São Paulo e concluiu a sua especialização na PUC Minas em 2022. O curso escolhido foi UX Design e Agilidade na modalidade online com aulas ao vivo. Atuando como DesignOps em uma multinacional de telecomunicações, a ex-aluna desfruta de mais prestígio na profissão atualmente: “Aprendi as práticas atuais para criar experiências digitais, e a abordagem do curso me proporcionou uma visão ampla do mercado para que eu me tornasse protagonista”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A substituição do ensino presencial deixava dúvidas em Bárbara, mas a possibilidade de estudar no âmbito digital e a quebra de barreiras do espaço físico permitiu com que Bárbara ingressasse na Universidade mineira: “Antes de iniciar minha jornada, estava apreensiva de como seria o aprendizado, mas a flexibilidade de assistir às aulas ao vivo e acessar os materiais facilitou a minha rotina. Sou grata à PUC pelo comprometimento e pela oportunidade que me foi concedida de crescimento na minha área, que está em constante evolução”.

Inscrições abertas na pós PUC Minas

Os cursos de pós-graduação lato sensu da PUC Minas estão com inscrições abertas. Para as ofertas na modalidade online com aulas ao vivo, o início está previsto a partir de setembro. Já no EAD com aulas gravadas, a entrada é contínua e, ao ingressar, o aluno já encontrará disciplinas disponíveis em seu ambiente virtual. São mais de 450 ofertas em 35 áreas do conhecimento. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo pucminas.br/pos.