Prazo de inscrições para o concurso da PPGG/DF chega na sua reta final

Certame oferece 250 vagas imediatas e 1.150 para cadastro reserva, com remunerações iniciais de até R$ 7.760

Gabriel de Sousa

[email protected]

Será encerrado nesta sexta-feira (16) o prazo de inscrições para o concurso que oferta 250 vagas imediatas e 1.150 para cadastro reserva em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal (PPGG/DF). Os cadastros devem ser feitos até às 22 horas no site do Instituto Americano de Desenvolvimento, que é a banca organizadora do certame.

Das vagas de ingresso imediatas que estão sendo ofertadas, 100 são para o cargo de Gestor e 150 para o de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF, com salários iniciais de R$ 7.760 e R$ 4.940, respectivamente.

No momento da inscrição, os que desejam concorrer ao cargo de analista precisam pagar uma taxa de R$ 54, enquanto que os que pleiteiam a vaga de gestor devem pagar R$ 79 para efetuar o seu cadastro. Não é mais possível solicitar um pedido de isenção do valor.

Durante o processo de seleção, os candidatos às vagas de Analista devem fazer uma uma prova objetiva, que consistirá na resolução de um caderno de 60 questões em até quatro horas. Os postulantes ao cargo de Gestor, por sua vez, também farão uma prova discursiva, elaborando um texto dissertativo de até 30 linhas.

O tempo total de avaliação para a função será de 4 horas e meia. As provas serão aplicadas no dia 15 de janeiro, com a aplicação para o cargo de Analista sendo feita pela parte da tarde, e as de Gestor pela manhã. Além das provas, ainda serão feitas avaliações de titulação e um curso de formação profissional, sendo o último exclusivo para os que desejam ser nomeados como gestores.