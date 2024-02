Pós-graduação oferece vantagens significativas para carreira profissional

Novas habilidades profissionais, diferenciação no mercado de trabalho, ampliação da rede de relacionamentos: conheça algumas vantagens da formação

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, ter clareza sobre qual caminho trilhar para impulsionar a carreira é um importante diferencial. Uma boa opção é, sem dúvida, uma pós-graduação. Seja para dar um novo rumo à atuação profissional ou tornar-se um especialista na área de formação, a pós-graduação aumenta as chances de emprego ou promoção, qualificando o profissional para assumir funções de maior responsabilidade e complexidade. Além disso, com a consolidação do ensino online, essa capacitação tornou-se um espaço de ampliação da convivência cultural e profissional, promovendo interação entre pessoas de diversas partes do Brasil e até de outros países.

Entre as 10 instituições de ensino mais respeitadas por empregadores do Brasil e nota máxima (5) no MEC, a PUC Minas, com sede na capital mineira, é exemplo da ausência de barreiras para os estudos. São mais de 300 opções de cursos, em 35 áreas do conhecimento, com duas modalidades consolidadas para o ensino sem barreiras: o EAD com videoaulas gravadas (assíncrona) e on-line com aulas ao vivo (síncrona).

Nas ofertas de forma síncrona, ou seja, com data e hora marcadas, as aulas acontecem em ambiente virtual com presença e interação entre alunos e professor. Foi a escolha de Marcos Felipe Guimarães Gomes. Morador de Juruti, no estado do Pará, Marcos Felipe é engenheiro ambiental e optou por dar um novo rumo para a carreira. “Estava recém-formado, já tinha trabalhado em uma área diferente, mas acabei optando pelo Planejamento para minha carreira. Foi então que um amigo de trabalho me indicou a pós da PUC Minas e comecei a cursar”, relembrou. O profissional destaca as possibilidades da modalidade on-line ao vivo que se encaixam no contexto atual. “Em meio a rotina corriqueira, se torna muito dinâmico as atividades online, mas não somente isso, a qualidade do conteúdo que é repassado também. Muito atual e que condiz com a realidade do mercado”, destacou.

Na modalidade EAD com videoaulas gravadas as aulas acontecem em ambiente digital e com material didático exclusivo. Os alunos têm o suporte de um professor mentor, disponível para ajudar com dúvidas sobre os conteúdos, e de um assistente acadêmico para o auxílio com questões administrativas. Para produção e gravação das aulas, a PUC Minas conta com profissionais qualificados e infraestrutura para criar todas as etapas, do roteiro à plataforma.

Breno Barbosa Cerqueira Alves, cursou a especialização em Compliance e Integridade Corporativa, na modalidade EAD com vídeoaulas, quando morava em Brasília. Ele explica que a especialização foi essencial por permitir seu aprofundamento no tema com uma abordagem atual e transversal. “O estudo se tornou flexível e compatível com o meu trabalho, especialmente porque as lições são gravadas em vídeos curtos que podem ser estudados sempre que possível”, comenta Breno. Ele ressalta a importância da qualidade do corpo docente, que apresenta o tema de forma simples e lança os desafios adequados ao aprendizado. “Com a conclusão da especialização, passei a atuar no setor público em ações voltadas à integridade nos setores público e privado e tive a satisfação de passar a integrar o corpo docente do mesmo curso da PUC Minas, em formato síncrono, como professor convidado”, completa.

Os depoimentos reforçam que, tão importante quanto a área e tema de formação da especialização, a escolha da instituição é um fator fundamental. A qualidade de quem oferta o curso garante a consistência do processo de aprendizado e do suporte profissional necessário para conclusão dos estudos, além do respaldo que uma grande e reconhecida instituição agrega ao currículo. A PUC Minas é uma referência nacional na formação e capacitação de profissionais. Conta hoje com mais de 30 mil alunos em suas especializações, com mais de 70% dos seus acadêmicos vindos de outras localidades, além de Belo Horizonte e Região Metropolitana, origem da instituição.

Inscrições abertas:

As inscrições para os cursos online com aulas ao vivo (ofertados pelo IEC PUC Minas) estão abertas e as aulas começam a partir de 5 de abril de 2024. Já as inscrições para os cursos EAD com videoaulas (ofertados pela PUC Minas Virtual) devem ser feitas até 4 de março de 2024, com a liberação das aulas a partir do dia 11 de março, para os cursos confirmados. As inscrições são gratuitas para todas as modalidades.

A PUC Minas:

Considerada uma das melhores universidades privadas do Brasil, a PUC Minas é a única instituição privada de Minas Gerais a fazer parte do ranking das melhores universidades do mundo: o Times Higher Education. É reconhecida pelo mercado como uma das mais inovadoras do Brasil e uma das cinco mais respeitadas pelos empregadores do país (RUF). Com um corpo docente altamente qualificado e com ampla experiência no mercado, oferece um dos mais robustos portfólios de pós-graduação em número de especialização e em diversidade de temáticas. E em mais de 25 anos de história, a pós PUC Minas já capacitou mais de 86 mil profissionais em todo território brasileiro.