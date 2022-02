Brasília ganha nova Pós-Graduação em Direito Regulatório e Concorrencial

A advogada e colunista do JBr, a Dra. Marilene Matos coordenará a Pós-Graduação em Direito Regulatório e Concorrencial da Verbo Jurídico.

Um vasto campo a ser explorado pelos Profissionais da área Jurídica, o Direito Regulatório e Concorrencial será o objeto da Novíssima Pós-Graduação totalmente online, lançada pela Verbo Jurídico, Instituição com mais de 20 anos de atuação no mercado. O Direito regulatório e concorrencial envolve o estudo dos postulados da Ordem Econômica, das normas que regem a atuação das Agências Reguladoras, das formas de intervenção do Estado na Economia, do Controle de Estruturas e dos atos de Concentração e das demais condutas restritivas da Concorrência. Serão ainda objeto de estudos as formas de negociação com o Estado, notadamente, a Lei Anticorrupção e os Acordos de Leniência, além da área de infraestrutura de saneamento, rodovias, ferrovias e portos.

“Trata-se de uma belíssima e promissora área de atuação, tanto para o Advogado iniciante que deseja se especializar em um nicho jurídico, quanto para aqueles que já atuam na área e deseja aprofundar seus conhecimentos, quanto para os agentes públicos que laboram com as entidades incumbidas da regulação e controle da concorrência”, diz Marilene Matos, encarregada de coordenar os trabalhos da Pós, a qual será oferecida ao público na forma 100% online.

A Pós-Graduação contará no seu corpo docente com nomes consagrados como Maurício Zockun, Presidente do IBDA – Instituto Brasileiro de Direito Administrativo; de Lucas Balconi, Fernanda Fritoli e Sarah Ferreira, Advogados com destacada atuação na área, além dos consagrados Professores Daniel Catelli, Felipe Dalenogare e Rafael Amorim.

Para mais informações, acesse o link: https://www.verbojuridico.com.br/