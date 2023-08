Plataforma de descontos oferece mais de 127 mil bolsas para estudantes do DF

Mais de um milhão de estudantes em todo o país já foram beneficiados por essa oportunidade

O site Quero Bolsa reúne mais de 127 mil bolsas de estudo para graduação no Distrito Federal. Para quem quer ingressar em uma faculdade ainda neste segundo semestre de 2023, a plataforma Quero Bolsa tem descontos que não requerem comprovação de renda e podem atingir até 90% de redução no valor da mensalidade durante todo o curso. Mais de um milhão de estudantes em todo o país já foram beneficiados por essa oportunidade.

O estudante Marcelo Augusto Batista Dantas, 23 anos, morador de Brasília, cursa marketing, pela modalidade EAD, através de uma bolsa da plataforma. Ele descobriu sobre os descontos no aplicativo da Quero Bolsa mesmo. “Esse desconto me ajudou muito, pois tornou meu sonho de me formar possível”. Ele já utilizava a plataforma, e confiava nos serviços oferecidos. “O valor ficou super acessível”, conta.

Marcelo Lima, diretor da Quero Bolsa, destaca que são dois períodos de captação de alunos no Brasil: o primeiro de janeiro a março; e o segundo de julho a agosto. “E agora em agosto, a gente sentiu que os estudantes começaram a procurar faculdade, mais do que em julho, que historicamente é um mês forte de procura”. Para o DF, são 127 mil bolsas de graduação. Ao longo da história, segundo Marcelo, foram 52 mil e quinhentos alunos do DF nas universidades com as bolsas de estudos da plataforma.

Ele explica que as faculdades de uma forma geral, quando se fala principalmente do presencial, têm carteiras ociosas. A taxa de mercado do presencial hoje é de 50%, com a metade da sala de aula cheia, metade vazia. “Então nós entramos em contato com as mais de 1300 faculdades que temos parceria, e negociamos as carteiras ociosas, oferecendo desconto para os alunos com o objetivo de lotar as salas”.

A plataforma tem como objetivo, auxiliar os estudantes a garantirem mensalidades com descontos acessíveis, sem a obrigação de comprovar renda ou de ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dessa forma, possibilita que os estudantes encontrem valores que se encaixem em seus orçamentos.

Marcelo reforça que a única coisa que o estudante tem que fazer, é garantir a oportunidade do desconto. “Porque às vezes eu tenho uma bolsa de 80%, mais duas de 50% e mais dez de 30% de desconto no mesmo curso da mesma faculdade. “A gente chama de bolsa de oportunidade, quem pegar primeiro aquela bolsa, pegou. E podem ser que acabem porque elas são limitadas”, comenta.

Segundo informações do Censo da Educação Superior, apurado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em média, somente 40% dos estudantes que entraram no nível superior concluíram a graduação, entre 2010 e 2019. Já a taxa de desistência acumulada é de 59% no mesmo período. A análise aponta que os alunos que contam com algum tipo de benefício para o pagamento das mensalidades, têm mais chances de concluir o curso.

Marcelo acredita que as bolsas de estudo estão ganhando força como uma alternativa viável em comparação aos programas governamentais de estímulo ao ensino superior, como Fies e Prouni, que estão cada vez mais restritos. Ele enfatiza que as bolsas de estudo têm se mostrado uma escolha mais conveniente e vantajosa. “Além de ser um processo menos burocrático, os alunos não ficam endividados após concluírem seus cursos”, frisa.

Atuação da plataforma

A Quero Bolsa trabalha com ofertas para mais de 1,3 mil graduações e pós-graduações, de 100 mil cursos, em todas as modalidades, presencial, EAD e semipresencial. Para quem se interessar, basta ter concluído o ensino médio, entrar no site e pesquisar qual curso quer fazer, a cidade onde quer estudar, e quanto está disposto a pagar. “Vai aparecer uma quantidade variada de ofertas, e a pessoa vê qual cabe no bolso dela, e faz o pagamento direto pela plataforma”. O desconto é garantido até o fim do curso, sem taxa de renovação, nem outra taxa no meio do caminho, somente a pré-matrícula para adquirir a bolsa.

São mais de 12 anos de atuação no mercado, e de acordo com o site Reclame Aqui, foram 95,8% das reclamações foram respondidas, e 93,2% resolvidas. “Brasilia é uma das praças mais fortes do Quero Bolsa”. Marcelo conta que acontece às vezes casos do aluno comprar uma oferta de um polo de uma faculdade no interior do Brasil, e esse polo não saber da parceria do Quero Bolsa com a faculdade. “O aluno acaba não conseguindo a bolsa. Nesse caso ele entra em contato com a gente, ou muitas vezes com o Reclame Aqui, e a gente entra em contato com a faculdade para que ela avise ao polo da parceria. “Esses casos são facilmente resolvidos”.

O projeto surgiu de alunos do Instituto de Tecnologia de Aeronáutica (ITA, São José dos Campos), que gostariam de prover educação para mais pessoas com custo acessível. Marcelo descreve que esses estudantes acabaram se juntando e criaram o site em 2012, com o objetivo de ajudar as pessoas a escolher o curso certo com o preço que podem pagar, e ajudar as faculdades a resolver esses problemas de captação. “Muitas faculdades não sabem ainda como captar alunos pelo ambiente online, e nosso foco é o ambiente online”, salienta. Historicamente, segundo Marcelo, são 150 milhões de acessos únicos por ano no site da Quero Bolsa.

Além do desconto, o diretor explica que a plataforma tem muita informação, com o Guia da Faculdade, avaliações de alunos das faculdades com pontos fortes e fracos. “Somos muito fortes em informação, desconto e comodidade. É muito mais fácil fazer a matrícula na faculdade direto na Quero Bolsa, faz tudo online até a prova do vestibular caso a pessoa não tenha Enem, dá para fazer através da plataforma”.