PF pretende criar 2.967 vagas para cargos administrativos

A oferta de vagas para o setor administrativo da Polícia Federal pode contar com um reforço no próximo concurso. O órgão pretende viabilizar a elaboração de um projeto de lei para a reestruturação do seu quadro, com a criação de 2.967 vagas na área.

A proposta ainda se encontra em fase bastante inicial e foi apresentada, em 29 de abril, pelo chefe da divisão de administração de recursos humanos, Felipe Tavares Seixas, para a coordenadora geral de recursos humanos, Juliana Pacheco.

O último pedido de concurso PF para a área administrativa, enviado em 2021, foi para o preenchimento de 557 vagas, sendo sendo 404 para quem possui ensino médio e 153 para nível superior, com iniciais de até R$ 7.841,95.

Todas as 404 de ensino médio foram para o cargo de agente administrativo. O cargo conta com remuneração inicial de R$ 4.746,16, incluindo 2.279,16 de salário básico e R$ 2.467 de gratificação de desempenho de atividade de apoio técnico administrativo.

No caso de nível superior, as opções foram as seguintes:

administrador (23),

arquivista (8),

assistente social (10),

bibliotecário (1),

contador (9),

economista (3),

enfermeira (3),

engenheiro (1),

estatístico (4),

farmacêutico (1),

médico (68),

nutricionista (1),

odontólogo (11),

psicólogo (5),

técnico em assuntos educacionais (13) e

técnico em comunicação social (3).

Para os médicos, o inicial é de R$ 7.841,95, incluindo o salário básico de R$ 4.804,95 e a gratificação, no valor de R$ 3.037.

Para os demais cargos, a remuneração é de R$ 5.776,47, incluindo salário básico de R$ 2.402,74 e gratificação de atividade de apoio técnico administrativo de R$ 3.374.

