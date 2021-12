PF divulga resultados de provas para delegado e escrivão

Os aprovados deverão apresentar uma lista de documentos necessários para a matrícula

A Polícia Federal divulgou nesta quinta-feira (9) os resultados finais da prova oral para delegado e do exame de digitação para escrivão do último concurso da corporação. A lista consta no Diário Oficial da União (DOU).

Os aprovados deverão apresentar uma lista de documentos necessários para a matrícula. A lista também consta na publicação do DOU.

Confira na íntegra:

