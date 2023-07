Oi Futuro e British Council abrem vagas em cursos on-line gratuitos para educadores de todo o Brasil

Série de quatro cursos gratuitos será oferecida na plataforma digital Órbita e vai abordar a conexão entre as disciplinas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Linguagens) no ambiente escolar

O Oi Futuro e o British Council têm inscrições abertas para a Trajetória Universo STEAM Club, série de cursos on-line e gratuitos voltados para a formação de educadores das redes públicas e privadas em todo o Brasil. A série será oferecida por meio da Órbita, plataforma de cursos on-line, autoinstrucionais, com certificação digital e 100% gratuita criada pela parceria Oi Futuro e British Council para impulsionar a formação criativa, tecnológica e científica de profissionais e estudantes universitários de educação.

O objetivo da Trajetória Universo STEAM é apresentar caminhos que apoiem professores e estudantes a criarem espaços e estratégias para a investigação das disciplinas STEAM e construírem um pensamento que conecte os conhecimentos escolares com o mundo ao nosso redor. STEAM é um acrônimo formado pelas primeiras letras em inglês das seguintes áreas do conhecimento: Ciência (Science), Tecnologia (Technology), Engenharia (Engineering) Artes e Linguagens (Arts and Language) e Matemática (Mathematics), que foi proposto para sinalizar a importância de criar políticas públicas que incentivem e integrem o desenvolvimento de pesquisas e de carreiras nessas áreas. Trata-se de uma série de cursos originais do STEM LEARNING CENTER, o centro de referência de formação de professores em STEM do Reino Unido.

Plataforma Órbita

A plataforma Órbita reflete a convergência das experiências do Oi Futuro e do British Council com formação digital e tecnológica voltada para educadores das redes públicas. Os cursos da Órbita são desenvolvidos para apoiar e inspirar secretarias, escolas e professores no processo de mudança dos currículos e na adoção de novas tecnologias, promovendo seu uso pedagógico, consciente, crítico, ético e criativo.

A Órbita é resultado da experiência vivenciada pelos professores do NAVE (Núcleo Avançado em Educação), programa de inovação em educação criado e desenvolvido há 17 anos pelo Oi Futuro, em parceria com os governos estaduais de Pernambuco e Rio de Janeiro. As escolas do programa NAVE funcionam como espaço de criação e experimentação de metodologias pedagógicas, disseminadas para redes públicas de todo o país por meio da formação de educadores e de publicações digitais distribuídas gratuitamente.

A partir de 17 de julho, educadores de todas as áreas do conhecimento podem se inscrever no site Link para os cursos da sequência, que inicia com Decolando um STEAM Club. O curso apresenta o conceito, os benefícios e a vivência de professores que experimentaram a liderança de um clube, culminando na construção de um plano para criação de um clube STEAM em suas escolas. Com carga horária de 20 horas, o curso propõe atividades criativas para engajar os alunos, com estratégias acessíveis a diversas realidades escolares. A plataforma Órbita disponibiliza outros três cursos da trajetória: Criando atividades engajadoras para STEAM Club, Avaliando impactos e potencialidades do STEAM Club e Liderando um STEAM Club on-line. Os quatro cursos da Trajetória Universo STEAM Club podem ser consumidos em sequência ou de forma independente.

O curso foi originalmente desenvolvido pelo STEM Learning UK, uma organização do Reino Unido que atua com o desenvolvimento das áreas STEM para o protagonismo jovem e a criação de oportunidades para a vida por meio de projetos educacionais. O curso passou por um processo de adaptação e revisão pedagógica pelo British Council Brasil a fim de preservar as intencionalidades das abordagens baseadas em evidências já praticadas no Reino Unido e de promover o intercâmbio cultural na área de inovação em educação. Os objetivos formativos foram contextualizados para a realidade brasileira e as práticas pedagógicas propostas para o curso foram articuladas com iniciativas locais e com políticas públicas recentes como a BNCC e a BNC de formação continuada.