O sonho de empreender

Finatec abre 20 mil vagas em um curso para ensinar os caminhos para jovens negros e mulheres jovens que querem abrir o próprio negócio. A capacitação é gratuita e dura um ano

Abrir o próprio negócio é um sonho de muita gente. Mas entre o borbulhar de ideias e tirar o projeto do papel, há um longo caminho que, para levar ao sucesso, exige conhecimento e planejamento. Se você é jovem negro, ou mulher jovem, tem entre 18 e 29 anos, e tem o sonho de se tornar um empreendedor mas está com dificuldade para começar, o momento é agora!

A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec) abriu 20 mil vagas de um curso para ensinar as pessoas sobre como empreender. os cursos serão oferecidos para quem vive em Goiás (GO), no Mato Grosso (MT), no Mato Grosso do Sul (MS) e no Distrito Federal (DF).

Um dos diferenciais da proposta da Finatec é que a capacitação dos interessados vai levar em conta a realidade socioeconômica de onde o aluno vive. Ou seja, quem participar do projeto, que é totalmente gratuito e tem duração de um ano, vai ser orientado a tirar do papel projetos que tenham potencial de sucesso na região ou cidade onde moram.

Das 20 mil vagas, metade será destinada às mulheres jovens e a outra metade, tem como públicoi alvo os jovens negros. Independentemente do público, a meta do projeto é formar empreendedores que queiram abrir o próprio negócio ou que já possuem uma atividade comercial mas desejam sair da informalidade para ter acesso às linhas de crédito, por exemplo.

Quem se inscrever no curso, vai ter aula sobre o que é o empreendedorismo e tudo o que envolve o empreender, como canais de venda, relação comercial com o território em que ele está inserido e de que forma se posicionar no mercado.

A primeira etapa do curso de formação é on-line e tem duração de 40h. Na etapa seguinte, serão selecionados 2 mil alunos de cada grupo – 1 mil pessoas do grupo composto por negros e 1 mil da parcela de mulheres jovens — para participar de oficinas, encontros e mentorias junto à Rede de Acolhimento Horizonte do Empreendedor, formada por técnicos, pesquisadores e profissionais de mercado da Finatec e parceiros locais.

É nesta fase que os 2 mil jovens selecionados serão incentivados a tirar seus projetos do campo da ideação ou da informalidade – para aqueles que já realizam atividades comerciais em seu local de moradia, como costureiras, vendedores de cachorro quente ou churrasquinho, por exemplo. Isso se dará a partir de orientações sobre como elaborar um plano de negócios que possibilitará a eles ter acesso a microcrédito orientado.

Os autores e as autoras dos 100 melhores planos de negócios participarão, durante seis meses, de uma mentoria personalizada, visando o acesso ao microcrédito orientado. “A nossa meta é capacitar 10 mil até o final do ano”, disse a coordenadora do programa Jornada e Rede de Acolhimento Horizonte do Empreendedor, Sandra Fernandes.

A Finatec é a executora do programa, que é financiado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). A fundação é a responsável por todo o programa. A primeira etapa consistiu no planejamento, na coleta de dados, na análise do território, do perfil do jovens negros e negras do Centro-Oeste, além das estratégias de atuação. O nome do programa é Jornada e Rede de Acolhimento Horizontes do Empreendedor para Jovens Negros e Mulheres Jovens.

Como se inscrever

Quem quiser mais detalhes sobre o programa de formação para empreendedores, pode acessar o portal da Finatec e preencher a ficha de inscrição direcionada a um dos dois projetos. O endereço eletrônico é: https://jornadahorizontesdoempreendedor.finatec.org.br/site.

Durante o ConectaIF, que acontece de 17 a 21 de outubro, no Instituto Federal de Brasília (IFB), Campus Brasília, haverá um stand da Finatec e os servidores poderão tirar dúvidas, presencialmente e, o interessado, pode fazer a inscrição lá mesmo.

Outra oportunidade será no stand da Finatec durante o Sebrae Inova 2022, nos dias 25 e 26 de outubro, das 10h às 18h30, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.