Face Café inaugura unidade na Asa Norte

Casa aposta em um cardápio low carb, sem glúten, sem lactose e zero açúcar

Brasília acaba de ganhar mais um empreendimento para a cena gastronômica local. Acaba de ser inaugurada, na 102/103 Norte, no Shopping Avenida, o Face Café. O charmoso espaço aposta em receitas low carb, sem glúten, sem lactose e zero açúcar, mas sempre priorizando e destacando os sabores e as propriedades nutritivas de cada alimento.

Capitaneado pela empresária Aurea Barbosa, a proposta surgiu após uma viagem internacional. “Tive como inspiração para o Face Café um lugar que visitei quando estive em Dubai. Há mais de 10 anos atrás eles já traziam a proposta das receitas mais saudáveis e funcionais, algo que ainda é muito recente no Brasil, mas que ainda não investem em comidas saborosas. Esse será o nosso diferencial, sempre trazer uma comida muito gostosa”, explica.

O cardápio conta com cafés, bebidas quentes e geladas, sucos funcionais, bolos e tortas, doces, lanches, antepastos, pães e cestas especiais para presentear ou levar para casa. “Nossa cardápio foi testado rigorosamente, até atingir a máxima qualidade possível e um sabor irresistível, algo que Brasília merece e que o público pedia há muito tempo. Tenho certeza que todos irão se surpreender. Selecionei a dedo profissionais da cidade e novos talentos muito engajados com o conceito da casa”, destaca a empresária.

As criações e adaptações dos pratos e o grande segredo é o poderoso e talento trio de profissionais que assinam o menu: a chef pâtissier Juliana Rodrigues, gastrônoma com especialização na confeitaria francesa; o chef boulanger Guilherme Medeiros; e a chef de cozinha Alaiane Oliveira. “Essa equipe trabalhou incansavelmente para trazer o que há de melhor pelo mundo. São pessoas empenhadas em dar o seu melhor e que tem todo um amor e cuidado pela cozinha e com tudo que é preparado. Foi uma escolha acertada tê-los no comando da nossa cozinha”, enfatiza Aurea.

Entre as opções para degustar, bolos tradicionais e low carb, nos sabores banana: preparado com ovos, castanhas, uvas passas, canela, xilitol e stevia (R$ 70/kg); cenoura com cobertura especial: feito com ovos, coco, creme de leite lacfree, cacau, xilirol e stevia (R$ 70/kg); e bolo de churros: trigo, ovo, canela, leite e açúcar (R$ 55/kg).

Há ainda sugestões especiais como chocolate com morango (R$ 160/kg): massa de chocolate, recheio de brigadeiro e morangos); Chocolatudo low carb (R$ 200/kg): ovos, amêndoas, xilitol, stevia e creme de avelã da casa; e leite ninho (R$ 160/kg): chocolate, leite ninho e ganache.

Já entre os doces, destaque para os Macarons (R$ 42 – 6 unidades): ovo, amêndoas, açúcar, disponível nas versões chocolate, pistache e sabores do Brasil; macaron low carb (R$ 49 – 6 unidades): trigo, ovo, leite e açúcar; e cheesecake de morango (R$ 18 – fatia de 200g): ovo, leite, trigo e morangos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para quem prefere uma refeição, a casa serve filé mignon à Balthazar (R$ 98): suculenta peça de 190g, com molho gorgonzola, batatas fritas e salada de repolho com tomatinhos; Espaguete carbonara (R$ 48,90): bacon, queijo e ovos; ou sanduíche ciabatta (R$ 47): com filé mignon em tiras, molho gorgonzola, rúcula, alface e tomate.

Para o café da manhã, pães artesanais, como pão de ervas low carb (R$ 23,90): aproximadamente 450g preparado com amêndoas, linhaça e ervas finas; pão low carb de amêndoa (R$ 26,90 – aprox. 450g) feito com ovo, linhaça e parmesão; e pão focaccia (R$ 15,90 – aprox. 500g): com alecrim e trigo.

Inclusão social

Pensando na inclusão social, Aurea Barbosa aposta em um quadro de funcionários com jovens PCDs, neurodivergentes, além de menores aprendizes oriundos do Instituto Formiguinhas do Bem do Brasil, na qual ela é presidente do projeto. “São jovens que vivem em situação de vulnerabilidade nas periferias de Brasília, que são atendidos pelo Instituto, além da inclusão de outras pessoas no mercado de trabalho. Agora, com o Face Café, também queremos capacitar para que no futuro eles tenham a oportunidade de ingressar em outras áreas e consigam ter experiência no mercado de trabalho”, diz a empresária.

1% do faturamento mensal do Face Café é destinado para o Formiguinhas do Bem. “Essa é uma forma de buscar atender mais crianças e jovens com as ações que promovemos mensalmente com a ajuda de diversas pessoas, que são padrinhos do nosso projeto”, afirma Aurea.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Face Café

Endereço: Shopping Avenida 102 – EQN 102/103, sala 3b e 4b parte 2 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 7h30 às 22h30; domingo, de 8h às 20h

Telefone: 61 99505-7501

Instagram: @facecafelowcarb