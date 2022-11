O que considerar ao escolher a creche para seu filho?

Os primeiros anos são essenciais para fornecer estímulos saudáveis para os pequenos

Escolher uma escola para os filhos costuma gerar muitas dúvidas e inseguranças nos pais. Afinal, é um espaço no qual a criança vai passar boa parte do dia e os pais precisam sentir total confiança. Em primeiro lugar, existem as questões práticas, como a localização e estrutura. Também é importante estar atento à proposta pedagógica e o relacionamento entre família e escola. Para os pais de bebês, a insegurança pode ser ainda maior, já que é o primeiro momento de separação entre eles e a criança.

A coordenadora da Educação Infantil do Colégio Marista da Asa Sul, Patrícia Deoti e Silva Resende, explica que a creche pode ser muito positiva para as crianças pequenas: “A escola é muito importante nos anos iniciais das crianças porque oferece ferramentas para trabalhar estímulos saudáveis e direcionados. Além do espaço seguro, oferece profissionais qualificados e a oportunidade de convívio com outras crianças e adultos. Hoje em dia as famílias são muito reduzidas e a escola amplia esse universo de pessoas”.

Pontos positivos da creche para as crianças:

Estímulo à autonomia;

Convívio social (outros adultos que não da família);

Relacionamento com outras crianças;

Introdução ao aprendizado de dividir brinquedos e espaços;

Aumento de estímulos motores, pedagógicos que são trabalhados pelos educadores, especialistas na área;

Estabelecimento de rotina;

É um espaço seguro para que a criança aprenda e entenda comandos dados pelos adultos;

É uma oportunidade de participar de trabalhos direcionados/ com intencionalidade e com professores especialistas: música, psicomotricidade, inglês.

Na hora de fazer a seleção das que mais agradam, é preciso levar em consideração alguns pontos importantes que vão ajudar a tornar a escolha mais fácil e assertiva. Estes são alguns fatores importantes a serem considerados na hora de escolher uma escola:

Modelo de ensino

É importante verificar se o perfil da escola se adequa ao da família. Ou seja, se ambos possuem os mesmos valores. Isso evita conflitos que podem atrapalhar o relacionamento e estimula o envolvimento das partes.

Qualidade do ensino

Vale estar atento à formação dos professores e verificar se a escola oferece um currículo amplo, que englobe aulas de inglês e música, por exemplo. A família pode se informar, ainda, se há projetos formativos.

Material didático

No caso da educação infantil, os pais devem verificar se trabalhos das crianças expostos na escola ou pedir uma documentação do que é feito em sala.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Espaços externos

Ambientes ao ar livre são super importantes para o desenvolvimento e devem ser considerados na decisão. Por isso, é fundamental observar os espaços externos, se existem parquinhos e qual é a qualidade deste ambiente. Outro ponto que deve ser levado em consideração são as áreas verdes, que trazem diversos benefícios para o desenvolvimento das crianças.

Ambientes internos

O bem-estar dos alunos torna o aprendizado mais prazeroso e confortável. Por isso, preste atenção à estrutura física geral. Isso inclui observar a claridade, ventilação e qualidade do mobiliário das salas de aula. Além disso, é fundamental que o espaço seja limpo e organizado.