O especialista e CEO da BRC, Lucas Costa orienta sobre gestão jovem

Entrevistamos Lucas Costa, CEO da BRC e natural de Dourado/São Paulo. O jovem empresário é graduado em Engenharia de Alimentos pela USP, com pós-graduação em gestão pela FGV, MBA em gestão comercial pela FGV. Lucas tem também pós-graduação pela Miami Herbert Business School e em tomada de decisão baseado em análise de dados, por Cambridge.

Questionador de padrões, Lucas sempre se interessou por gestão e relacionamento intencional com outras pessoas. Em entrevista, o jovem empresário partilhou conosco um pouco da sua trajetória pessoal e profissional: “Desde a graduação, sempre tive muito claro o objetivo de ser gestor de uma companhia. Para isso, sabia que a fruta mais baixa seria ser extremamente técnico e especialista no meu segmento de atuação. Com essa finalidade, terminei a graduação na Espanha, onde tive oportunidade de estar com os melhores pesquisadores do mundo do meu segmento. Logo após, entrei na BRC e iniciei na área de vendas. Desde então, dia após dia, participo de cursos, pós -graduações, participações em eventos, palestras internacionais, sempre objetivando agregar mais valor para a cadeia e escrever o nome na história do segmento. Naturalmente as coisas foram acontecendo, porque “o homem que faz mais do que lhe é pago em breve será pago por mais do que faz” e isso me permitiu ter uma carreira exponencial”.

‘Não existe atalho para o sucesso’, Lucas esclarece que esta afirmação é um mito. “Isso é mentira, existe atalho sim e esse atalho se chama networking. Portanto, procuro influenciar positivamente a vida das pessoas promovendo maior networking entre elas e passando dia após dia, através do meu Instagram, cases práticos e insights diários sobre quem tem o skin in the game, sobre quem está atuando na prática e não no palco”.

O empresário Lucas Costa é referência e autoridade no segmento e atua em processos de leitura e análise de cenário, tomada de decisão e execução. Para tanto, o jovem gestor utiliza-se de pilares essenciais como: análise de risco; Alocação de recursos; Conexão entre pessoas certas e promovendo relacionamentos; Pensando em um negócio que ‘mate’ o business atual.

Questionador e ambicioso, Lucas orienta empreendedores que pensam em desistir da carreira: “Devemos buscar aumentar o nosso potencial de antifragilidade porque nunca sabemos se a próxima vitória será após a primeira ou a segunda derrota. Afinal, só não temos sucesso quando paramos de fazer, até não pararmos só encontramos maneiras de não alcançá-lo”.

A expertise e excelência de Lucas Costa não passaram em branco, e já lhe rendeu o Prêmio de Ingredientes mais Inovador, pela FI Awards no ano de 2022.

Lucas manda um recado para aqueles que o admiram e desejam seguir a mesma carreira: “Seja motivado pela sua disciplina. Pare de ter sonhos e comece a ter objetivos”, aconselha o empresário.

Ao final de nossa entrevista, o CEO Lucas Costa revela que um de seus maiores projetos é o de transformar a BRC na empresa mais impactante e eficiente do segmento.

