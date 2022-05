Nova solicitação de concurso da PRF é enviada

Na última terça-feira, 3 de maio, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a convocação de 625 remanescentes da última seleção, realizada em 2021

Um novo pedido de autorização para o concurso da Polícia Rodoviária Federal foi enviado pelo diretor geral da corporação, Silvanei Vasques. A solicitação é para o preenchimento de 5.000 vagas de policiais rodoviários no próximo ano e será avaliada pelo ministro da Justiça, André Torres.

Para concorrer ao cargo é exigida formação de nível superior em qualquer área, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”, com remuneração inicial de R$ 10.357,88.

Na última terça-feira, 3 de maio, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a convocação de 625 remanescentes da última seleção, realizada em 2021.

De acordo com o pedido, a necessidade de contratação de mais 5.000 servidores se deve a uma recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) de manter um quadro de 18.172 servidores no quadro. Atualmente, o total é de 12.359.

O órgão também conta com uma projeção de 2.184 aposentadorias nos próximos cinco anos, sendo 1.054 em 2022, 119 em 2023, 298 para 2024, 306 para 2025 e 407 para 2026.

Além disso, segundo o diretor da PRF, o órgão passa por um processo de reestruturação, com necessidade de ampliação do quadro de servidores.

A intenção é nomear os aprovados por meio de quatro turmas de 1.250 policiais, da seguinte forma:

1 turma – julho de 2023

2 turma – dezembro de 2023

3 turma – junho de 2024

4 turma – novembro de 2024

O último concurso PRF, iniciado em 2021, contou inicialmente com 1.500 vagas, com complementação posterior de remanescentes. A banca organizadora foi o Cebraspe.

A primeira fase contou com 120 questões objetivas e um texto dissertativo de até 30 linhas.

A parte objetiva contou com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa;

raciocínio lógico-matemático;

informática;

física;

ética e cidadania;

geopolítica;

língua estrangeira (inglês ou espanhol);

legislação de trânsito;

direito administrativo;

direito constitucional;

direito penal;

direito processual penal;

legislação especial;

direitos humanos.

Posteriormente, a seleção contou com as seguintes etapas:

exame de aptidão física,

avaliações psicológica e de saúde,

análise de títulos,

apresentação de documentos,

investigação social e

curso de formação.