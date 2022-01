Manaus anuncia contratação emergencial de profissionais de saúde para fortalecer enfrentamento à Covid

Com afastamento de servidores e aumento de casos na capital, prefeitura de Manaus abre concurso para contratação de profissionais de saúde

Diante do aumento do número de casos de Covid-19 em todo o Brasil, a Prefeitura de Manaus decidiu ampliar o número de profissionais de saúde para atender a população na rede de saúde pública da cidade.

Por meio de um edital publicado no dia 15/01, a Prefeitura Municipal se antecipa para fortalecer o trabalho de enfrentamento à Covid-19 com a contratação de 436 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeutas. A inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (17), pela internet.

O reforço de pessoal na rede de saúde de Manaus foi anunciado pelo prefeito David Almeida na última semana como medida emergencial de suporte aos serviços de saúde, que têm registrado sobrecarga por conta dos casos suspeitos e confirmados de Covid no município e também por causa da redução do quadro de servidores resultante de afastamentos por motivo de doença.

Durante o lançamento do edital na última sexta-feira (14), o prefeito deu destaque ao papel da ciência no combate ao coronavírus. “Em matéria de saúde, ouça o seu médico e a ciência. Cuide da sua família, da sua saúde, e procure um centro de atenção básica da Prefeitura de Manaus ou do governo do Estado. A vacina salva vidas”, declarou.

Últimas 24 horas

Enquanto no Brasil foram registrados mais de 30 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, em Manaus foram detectados 2.337 novos casos da doença, de acordo com informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Ainda segundo a FVS-AM, dos 1,138 leitos de UTI disponíveis para pacientes com Covid-19 em todo o Amazonas, 55 estão ocupados em Manaus (5 na rede privada e 50 na rede pública), o que corresponde a uma taxa de ocupação próxima de 5%.

Inscrições

O período de inscrições para a contratação emergencial de profissionais de saúde em Manaus começa hoje (17) e segue até quarta-feira (19). O critério de classificação será o horário da inscrição, que pode ser feita pelo site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O contrato terá validade por um período de 30 dias, com possibilidade de prorrogação. E as vagas estão disponíveis para até nove áreas de atuação.

Serviço

Edital: acesse aqui

Inscrições: acesse aqui