Laboratório criado pela Paper Excellence vai transformar 100 jovens e adultos em empreendedores

Programa de qualificação profissional, desenvolvido em parceria com a ONG Programando o Futuro, terá cursos gratuitos para ajudar jovens e adultos a ingressarem no mercado de trabalho

Um novo laboratório de qualificação profissional e inclusão digital construído no Distrito Federal será a porta de entrada para que 100 jovens e adultos, da região do Paranoá e Itapoã. O PaperLab é uma iniciativa da Paper Excellence, uma das maiores e mais diversificadas produtoras de papel e celulose do mundo e da ONG Programando o Futuro, que atua no fortalecimento das iniciativas da sociedade civil por meio do empoderamento digital de comunidades em todo País. Além disso, conta com a parceria do CEDEP e o apoio da Administração Regional do Paranoá. A cerimônia de inauguração está marcada para a próxima quarta-feira (29), a partir das 15h, no Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (CEDEP).

O evento vai contar com a presença dos alunos da turma inaugural e de autoridades, entre eles a secretária de Desenvolvimento Social e primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, e o secretário de economia André Clemente.

“Recebemos, logo nos primeiros dias, uma grande procura para inscrições. Cerca de 90% dos matriculados, até agora, possuem renda familiar de 1 a 2 salários mínimos e 78% estão desempregados”, afirma Vilmar Simion, Coordenador Geral da ONG Programando o Futuro. “O projeto é direcionado a jovens, a partir de 16 anos, mas está aberto a pessoas de todas as idades que tenham desejo de aprender”, completa.

O 1º PaperLab será implementado no Paranoá, região administrativa do Distrito Federal, e conta com uma sala composta por 15 computadores com acesso à internet. Infraestrutura, materiais didáticos e um corpo docente altamente qualificado estarão à disposição para acompanhar os alunos em toda jornada do empreendedorismo, desde a concepção de uma ideia de negócio até a venda do produto para investidores.

Entre os cursos profissionalizantes ofertados estão informática básica, suporte técnico em informática, economia circular, habilidades socioemocionais, empreendedorismo e transformação digital. Os jovens terão ainda mentorias para elaborar uma apresentação com o panorama geral de seus respectivos negócios, conhecida como Pitch Deck. Por fim, poderão participar de uma rodada teste com investidores.

Idealizar projetos voltados ao desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua faz parte da gestão de negócio da Paper Excellence. “Com o PaperLab vamos proporcionar práticas modernas e estimulantes de empreendedorismo e contribuir para a qualificação de jovens para o mercado de trabalho”, diz Guilherme Cunha Costa, diretor de Relações Institucionais da Paper Excellence no Brasil.

O Distrito Federal será apenas a primeira região do País a receber uma sede do PaperLab. A previsão e que novos laboratórios sejam construídos em outros estados onde a empresa atua, como Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Inscrições

Os interessados em participar das aulas e mentorias do PaperLab, no Distrito Federal, podem se inscrever pelo site www.programandoofuturo.org.br. A primeira edição será formada pelos 6 cursos, para formação de até 100 alunos com duração de seis meses.

O objetivo da Paper é que, fora do horário das aulas, o laboratório seja também usado por outras pessoas da comunidade como um espaço de pesquisa e acesso à internet. “Estamos estruturando um ambiente acessível e democrático para levar a inclusão digital ao maior número possível de pessoas”, finaliza Costa.

Serviço

Inscrições: www.programandoofuturo.org.br

Local das aulas: CEDEP – Q, Q 9 Conjunto D e, 9 – Paranoá

Contato: (61) 98206-4253