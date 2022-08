Integrantes do turismo de Brasília são capacitados sobre o destino turístico Aracaju

Durante dois dias, a comitiva aracajuana, em parceria com a CVC, capacitou cerca de 100 agentes de viagens de Brasília

A missão de apresentar as belezas e potencial turístico de Aracaju para integrantes do trade turístico de Brasília foi concluída com sucesso. A 7ª edição do Road Show Viva Aracaju, realizada na última terça-feira, 9 de agosto, pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) e Prefeitura de Aracaju, com o apoio da CVC viagens, capacitou cerca de 100 agentes, operadores e guias de turismo brasilienses.

“Em parceria com a ABIH-SE, nós estamos percorrendo as grandes cidades e estados levando a nossa mensagem e fazendo negócios com os empresários que lidam com o nosso turismo. O produto Aracaju é um produto bom de se vender, ainda mais após um momento crítico como a pandemia, que impactou diretamente a área do turismo”, comentou o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo (SEMICT), Jorge Fraga.

“Esse tipo de evento é muito importante para reforçar ainda mais a relevância desse destino aqui na capital federal. Nós temos uma demanda muito grande para Aracaju e esse tipo de encontro traz as novidades e tudo que esse destino pode oferecer para os nossos clientes”, disse Cláudio Vilanova, máster franqueado da CVC no Distrito Federal.

Para a empresária e agente de turismo Regina Barros, evento como o Viva Aracaju são sempre oportunidades ricas para compartilhar experiências. “É sempre bom a gente se capacitar e saber das novidades deste destino maravilhoso, que não é apenas sol e praia. Podemos ver que tem muita cultura, muito lazer e muita coisa bonita para ver e oferecer aos nossos clientes”, enfatizou a proprietária da Regina Barros Turismo e Consultoria

O encontro foi realizado na churrascaria Fogo de Chão, restaurante tradicional da cidade, no dia 9, e no dia 10, mais um grupo de 20 executivos de operadoras e viagens de Brasília se reuniram para dar continuidade a capacitação sobre turismo no estado sergipano.