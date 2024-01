Inscrições para o maior prêmio do serviço público são prorrogadas

Candidatos terão até o dia 31 de janeiro para participar

Foram prorrogadas as inscrições para a 6ª edição do Prêmio Espírito Público, maior premiação oferecida para servidores públicos do país. Os interessados terão até 31 de janeiro para fazer o cadastro e concorrer ao prêmio.

Profissionais que trabalham na administração pública brasileira (União, estados ou municípios) poderão inscrever seus projetos em sete categorias: Desenvolvimento Social, Educação, Gestão de Pessoas, Gestão e Planejamento, Meio Ambiente e Emergência Climática, Saúde ou Promoção e Prevenção da Saúde Mental de Adolescentes.

Os projetos podem ser de autoria individual ou de um grupo com no máximo cinco servidores públicos por iniciativa. O Prêmio Espírito Público busca reconhecer o trabalho de profissionais públicos cujos projetos estão trazendo mudanças positivas ao país.

O projeto vencedor em cada uma das sete categorias receberá o valor de R$ 10 mil durante uma cerimônia de premiação, prevista para julho de 2024. Os servidores públicos premiados também serão convidados para ingressar na Rede Espírito Público, um espaço para articulação de parcerias e desenvolvimento de novos conhecimentos.

A avaliação dos projetos segue cinco critérios: impacto social, contribuição técnica, potencial de efetividade e colaboração, projeto e integridade e diversidade e inclusão. As iniciativas serão avaliadas por um comitê especializado, e os vencedores serão aqueles que obtiverem maior média na avaliação.

Helena Wajnman, diretora-executiva da República.org, instituto criado para contribuir na gestão de pessoas dentro da administração pública brasileira, avalia a iniciativa de forma positiva.

“Decidimos ampliar o prazo de inscrições justamente para incentivar que mais servidores públicos mostrem seus projetos inspiradores, que realmente mudam a vida dos brasileiros.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Prêmio Espírito Público é uma realização da parceria Vamos, formada pela Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org. Neste ano também contará com o co-patrocínio do Instituto Cactus. Desde 2018, mais de 80 profissionais de todas as unidades da Federação e do Distrito Federal foram premiados.

Para se inscrever e obter mais informações, acesse o site https://premioespiritopublico.org.br