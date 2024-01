Consórcio Brasil Central se reúne nesta terça-feira (23)

O GDF foi premiado pelo RenovaDF, programa de capacitação profissional criado em 2021 que insere alunos na recuperação de espaços públicos

O Consórcio Brasil Central (BrC), composto por sete governadores, irão se reunir nesta terça-feira (23) para eleger um novo presidente para o grupo e apresentar inovações regionais condecoradas na 2 edição do prêmio Boas Práticas.

O GDF foi premiado pelo RenovaDF, programa de capacitação profissional criado em 2021 que insere alunos na recuperação de espaços públicos, e pelo projeto de reabilitação humanizada feito pelo Hospital Regional de Santa Maria.

O encontro está marcado para o auditório do Centro Empresarial CNC, no Setor de Autarquias Norte, a partir das 9h. Além do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, estão confirmados os governadores Mauro Mendes (Mato Grosso), Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul), Carlos Brandão (Maranhão), Marcos Rocha (Rondônia), Wanderlei Barbosa (Tocantins) e Ronaldo Caiado (Goiás).

Durante o encontro, os chefes do Executivo vão definir o novo presidente do consórcio. O atual presidente é o governador Mauro Mendes. Essa eleição ocorre anualmente, e a posse do novo mandatário está marcada para este evento.

O Fórum de Governadores do BrC contará também com a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias. Ele será responsável por abordar o tema segurança alimentar, e vai assinar, junto aos governadores, um acordo de cooperação técnica sobre o Plano Brasil sem Fome.

“Será mais um encontro produtivo desse grupo de governadores que responde por uma parcela importante do PIB, com tomada de decisões para fortalecer nossas ações em comum. Além da escolha do novo presidente, vamos apresentar iniciativas de destaque do prêmio Boas Práticas. No caso do Distrito Federal, fomos escolhidos pelo RenovaDF e o time de reabilitação de internados do Hospital Regional de Santa Maria [HRSM]”, destaca o governador Ibaneis Rocha.

Inovação e desenvolvimento regional

O Boas Práticas recebeu 139 inscrições dos sete entes consorciados. Os vencedores receberam um valor de R$ 20 mil, sendo que o Mato Grosso, com o projeto da Plataforma Unificada de Serviços Digitais, conquistou o primeiro lugar geral e recebeu uma premiação adicional de R$ 30 mil.

Lançado em 2021, o RenovaDF é um programa que capacita profissionais, facilita o ingresso no mercado de trabalho e reforma espaços públicos. É destinado a pessoas com mais de 18 anos, moradores do DF, em situação de desemprego e natas, naturalizadas ou estrangeiras em situação regular no país. Desde a criação, o RenovaDF tem colaborado para a redução do desemprego, o aquecimento do mercado da construção civil e a qualificação de profissionais, além de recuperar milhares de equipamentos públicos, entre parquinhos, praças e quadras poliesportivas.

Já o projeto do Hospital de Santa Maria é chamado de Time de Reabilitação. Ele consiste num trabalho de mobilização para que pacientes internados tenham reabilitação mais ágil e humanizada. As equipes do hospital passaram a atender os pacientes de acordo com a gravidade dos casos e, assim, a acelerar a recuperação com trabalhos de fisioterapia.

