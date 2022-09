Inscrições para o 1º Prêmio Mário de Andrade de Fotografias Etnográficas estão chegando ao fim

Os prêmios para os ganhadores por trabalhos fotográficos podem chegar até R$ 15 mil

As inscrições do 1º Prêmio Mário de Andrade de Fotografias Etnográficas, estão chegando ao fim. Os interessados devem se inscrever até 28 de setembro de forma gratuita. O concurso é voltado à premiação de fotografias com temas relativos aos bens de natureza imaterial reconhecidos como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), autarquia vinculada à Secretaria Especial da Cultura e ao Ministério do Turismo. O certame é promovido pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), unidade especial do Instituto.

Os participantes podem concorrer na categoria de série fotográfica ou de fotografia individual. Serão reconhecidos três trabalhos do mesmo. Os prêmios são de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para os classificados, respectivamente, em 1º, 2º e 3º lugares, em cada uma das duas categorias do edital. Além disso, a comissão julgadora poderá escolher 10 participantes como menções honrosas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulário online. Cada concorrente poderá apresentar, no máximo, dez fotografias na categoria individual e duas séries fotográficas. Cada inscrito, entretanto, poderá receber o prêmio por somente um dos trabalhos. Em caso de envio de um quantitativo maior de fotos ou séries, o candidato será desclassificado.

Serviço

Prêmio Mário de Andrade de Fotografias Etnográficas do Patrimônio Cultural Imaterial

Inscrições: até 28 de setembro de 2022, por meio de formulário online

Resultado: até 18 de outubro de 2022

Dúvidas ou mais informações:

Tel.: (21) 3826-6930, (21) 38264362

E-mail: [email protected]

Clique aqui e leia o edital na íntegra

Mais informações para a imprensa:

Assessoria de Comunicação Iphan

[email protected]

(61) 2024-5516

www.gov.br/iphan

www.facebook.com/IphanGovBr | www.twitter.com/IphanGovBr

www.youtube.com/IphanGovBr

