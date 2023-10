Inscrições abertas para oficinas gratuitas de artesanato e manualidades

As inscrições vão até o 30/10. As oficinas acontecerão em Planaltina e fazem parte da terceira edição do Voando Alto. O resultado final será exposto em um desfile, em janeiro

A terceira edição do Programa Voando Alto conta com oficinas gratuitas de costura, bordado, crochê, artesanato criativo, artesanato para eventos especiais, tapeçaria bordada e capitonê. O objetivo central do projeto é promover o artesanato e a iconografia planaltinense. Interessados podem se inscrever pelo link https://linktr.ee/entre.nos.tecnologias.sociais.

As oficinas contarão com 32 horas de aulas e 8 horas de preparação para exposição, totalizando 40 horas/aula. Detalhes a seguir:

Oficina de Bordado (ponto livre)

Na oficina de bordado será trabalhado o tema cerrado: em continuidade ao trabalho já desenvolvido pelo Instituto Entre Nós. Nas aulas de bordado, os alunos aprenderão a reproduzir: iconografia cerratense, cores da natureza cerratense, como desenhar, como reproduzir um desenho no tecido, como utilizar a mesa de luz papel carbono, pontos de contorno, pontos de preenchimento, ponto para bordar e outros.

Artesanato para eventos e momentos especiais

O artesanato pode ser utilizado para eternizar e abrilhantar momentos especiais. E, assim, gerar renda para as artesãs e manualistas. Os alunos aprenderão nesta oficina técnicas variadas em feltro, papel, tecido para confecção de lembrancinhas de aniversários, batizados e nascimento.

Oficina de Corte e Costura

A oficina de corte e costura contará com 2 turmas: Uma delas no nível básico (como escolher tecidos, como riscar um molde, como cortar, costura reta, tipos de máquina; corte e costura de ecobag e roupas infantis). Na outra, no nível intermediário, serão abordados os seguintes temas: modelagem de vestidos e blazers; corte e costura de vestuário feminino, confecção de roupas em retalho – com modelagem criativa). Em ambas haverá produção de peças para o desfile.

Crochê

Na oficina de crochê, serão abordados os seguintes temas: materiais necessários; como escolher linhas e agulhas de acordo com o trabalho a ser desenvolvido; tipos de linha; como copiar um modelo; como ler um gráfico; produção de peça para a exposição.

Tapeçaria Bordada

Na oficina de tapeçaria bordada, serão trabalhadas criações com reciclagem, produtos autorais e embalagens criativas – com mínimo custo possível cultura e a identidade local.

Oficina de Artesanato Decorativo

Como é do conhecimento geral, o artesanato tem o poder de valorizar qualquer ambiente. Nesta oficina será trabalhado: capitonê; ponto reto, com foco na decoração de ambientes.

Sobre o Instituto Entre Nós

O Instituto Entre Nós é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos de Planaltina que acredita na economia criativa, na cultura e no empreendedorismo social para o desenvolvimento. Desde 2018, a instituição fortalece vínculos e investe em pessoas para transformar a comunidade.

Serviço

Inscrições para oficinas gratuitas de artesanato e manualidades

Local: https://linktr.ee/entre.nos.tecnologias.sociais

Data: 16/10 até 30/10/2023