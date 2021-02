IFB realiza a IV edição do evento “Ceilândia Integrando Ensino, Pesquisa e Extensão

Destacam-se as atividades voltadas para Educação, Letras Espanhol e Segurança do Trabalho

O Instituto Federal de Brasília (IFB) vai promover a quarta edição do evento “Ceilândia Integrando Ensino, Pesquisa e Extensão” (Ceinepe). Desta vez, a edição acontece de forma on-line. O evento acontece entre os dias 02 e 04 de março de 2021, terá certificação de carga horária de 15 horas e a inscrição é gratuita.



Na programação, o evento conta com mesas-redondas, oficinas e apresentações de projetos integradores. Destacam-se as atividades voltadas para Educação, Letras Espanhol e Segurança do Trabalho. Nesta edição, o Ceinepe terá, também, a primeira edição do Concurso de Divulgação Científica, voltado para estudantes do ensino médio do IFB e de escolas públicas do GDF, e a submissão de comunicações orais na forma de slides narrados para os discentes de Licenciatura em Letras-Espanhol. As normas de submissão encontram-se no site do evento, bem como a programação completa.



Ceinepe



O evento tem como objetivos integrar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão do campus no âmbito da educação profissional e tecnológica e oferecer um espaço para a troca de experiências entre os discentes dos diferentes níveis e modalidades de ensino, os servidores e a comunidade externa.



No dia 02 de março à tarde a Ceinepe não terá atividade, visto que irá ocorrer a X Semana de Produção Científica (SP10) — Edição Especial, promovida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PRPI.



Já nos dias 03 e 04 de março, das 19h às 21h, será realizada, como parte do IV Ceinepe, o I Simpósio de Tecnologias Biomédicas do Centro Oeste (I STBCO), voltado para estudantes e profissionais da eletrônica, manutenção de equipamentos biomédicos, engenheiros e profissionais da área da saúde.