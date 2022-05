IBGE: Edital para 133 vagas é divulgado

O intuito é complementar o edital 8/2021. Para concorrer ao cargo é necessário apenas possuir ensino médio completo

Nesta terça-feira (24), foi publicado no diário oficial da União um edital para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A seleção será para o preenchimento de 133 vagas de agente censitário de administração e informática.

O intuito é complementar o edital 8/2021. Para concorrer ao cargo é necessário apenas possuir ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 1.700, para 40 horas semanais.

As inscrições já podem ser feitas até o dia 31 de maio.

A distribuição das vagas está indicada no quadro específico do edital, com lotação nos seguintes estados:

São Paulo

Roraima

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

Tocantins

Amazonas

Goiás

Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Paraíba

Paraná

Rio Grande do Norte

Rondônia

Além da remuneração, os aprovados contarão com os seguintes benefícios:

auxílio- alimentação

auxílio-transporte

auxílio pré-escolar

férias proporcionais

13 proporcional

A duração do contrato será pelo período de cinco meses, com possibilidade de prorrogação, conforme as necessidades

*Com informações do JC Concursos