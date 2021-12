Governo irá nomear 1.448 aprovados em concurso da PRF

O concurso da PRF recebeu pelo menos 300 mil inscrições

Uma portaria, onde a autorização para a nomeação de 1,448 candidatos aprovados no concurso da Polícia Rodoviária Federal (PDF), foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 22, pelo Ministério da Economia. O concurso foi realizado em 2021 e, segundo o diário, o Ministério da Justiça e Segurança Pública precisa destacar as vagas existentes além da origem dos recursos para fazer as chamadas. O concurso da PRF recebeu pelo menos 300 mil inscrições.

A previsão, quando publicado o edital para o concurso, era de 1.500 vagas para todo o país. Destas, 1.125 seriam para ampla concorrência, 300 para candidatos negos e 75 para deficientes. O salário chega a R$ 9.899,88 quando trabalhadas 40 horas semanais.

Para estar apto à concorrer, o candidato deveria ter: concluído um curso de graduação, cursado em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria B.

Os aprovados vão exercer a função de patrulhamento e fiscalização, atendimento a vítimas de acidentes rodoviários atividades administrativas.