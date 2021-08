Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF lança novo curso: Gestão de Comunicação Digital

A Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF está com novo curso de graduação em sua grade curricular: Gestão de Comunicação Digital.

A demanda por profissionais capacitados na área cresceu muito com a nova realidade trazida pela pandemia, momento em que a comunicação digital tem se tornado uma aliada ainda maior para a população. Os interessados têm até o dia 11 de setembro para fazer o vestibular agendado da faculdade – com inscrições gratuitas, pelo site da instituição: https://www.df.senac.br/faculdade. A prova será realizada de forma online, no horário que o candidato escolher. As mensalidades estão com desconto: R$ 99 reais no primeiro ano. O curso tem duração de 2 anos.

O diretor da Faculdade Senac-DF, Luís Afonso Bermúdez, explica que o novo curso atende ao público jovem, com matérias bem atuais. “Estamos com uma base curricular atualizada, exatamente para atender as demandas de mercado e buscar o público jovem. As ementas estão atualizadas e foram formuladas com o objetivo de atender às demandas imediatas de mercado, em função do novo cenário econômico que surgiu em decorrência da pandemia”, diz Bermúdez. “Esse é o nosso objetivo: oferecer cursos de qualidade e com foco no futuro, na inovação e na tecnologia. Estamos com uma boa expectativa de demanda”, conclui.

O curso tem o objetivo de formar profissionais tecnólogos criativos, críticos e reflexivos; capazes de gerir, planejar, organizar, implementar e executar políticas e programas no campo da gestão da comunicação digital em organizações públicas e privadas. O profissional dessa área estará apto a atuar nos vários subsistemas da Gestão de Comunicação Digital: em organizações públicas e privadas.

Devido ao decreto do Governo do Distrito Federal (Nº40.509), de 11 de março de 2020, os alunos que passarem no vestibular realizarão o curso online, até que haja a normalização dos atendimentos. Assim que as aulas presenciais estiverem autorizadas, a Faculdade oferece um novo prédio, totalmente moderno, de acordo com a proposta de inovação e tecnologia da instituição. A nova estrutura fica localizada na 913 Sul, ao lado da unidade do Sesc-DF. O diretor da Faculdade, Luís Afonso Bermúdez, explica que a nova sede da instituição foi construída com o objetivo de ter o que há de mais inovador no ensino superior. A área útil do novo prédio da faculdade é de 5.400 metros quadrados, com seis pavimentos disponíveis para os alunos.

