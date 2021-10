GDF aprova concurso de 3.500 vagas para educadores na UnDF

O texto foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. O próximo passo é a sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB)

Por: Gabriel de Sousa

Foi aprovado nesta quarta-feira (13), o Projeto de Lei nº 2.058/2021, que estabeleceu a criação da Carreira de Magistério Superior do Distrito Federal. O texto é de autoria do Executivo e foi autorizado pelo Legislativo após 12 votos a favor em uma votação no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A nova norma irá criar 2.500 cargos de professor e outros 1.000 para tutores de educação superior em âmbito distrital, para atender a recém-criada Universidade do Distrito Federal (UnDF).

A ocupação destes novos cargos será feita com o ingresso exclusivo feito por concursos públicos com provas e títulos, e será administrada pelo governo distrital para ocupar as salas de aula da nova universidade.“O Governo do Distrito Federal dá mais um passo certeiro para a consolidação da política de educação superior pública distrital. A aprovação da Carreira de Magistério Superior na CLDF consolida o tripé legal: concepção da UnDF, criação da carreira docente e proposição de oferta equânime e multicampi”, disse a reitora pro tempore da Universidade do Distrito Federal, Simone Benck, ao Agência Brasília.

A Universidade do Distrito Federal (UnDF) foi criada no dia 28 de julho de 2021, quando o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou o investimento de 200 milhões de reais durante os próximos quatro anos, para construir o campus da instituição que estará localizado no Lago Norte, próximo do Parque Tecnológico de Brasília e da Granja do Torto. Ibaneis pretende criar também, outras unidades espalhadas pelas regiões administrativas e pelo Entorno do Distrito Federal.

De acordo com os organizadores da comitiva de criação da nova universidade, que será a primeira instituição de ensino superior pública nos 61 anos de Brasília, 40% das vagas da UnDF serão destinadas a alunos que estudaram durante a educação básica na rede pública. A cota racial, prevista na lei distrital nº 3.788/2006, também estará presente. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) também serão atendidos, e podem ser a porta de entrada de brasilienses que desejam construir as suas carreiras por meio do ensino superior.

Vem aí? Detran irá preparar novo concurso público após 10 anos

Nas redes sociais, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que há a possibilidade do edital do novo processo seletivo ainda em 2021

Neste último sábado (9), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou , por meio das suas redes sociais, que um próximo processo seletivo pode ter o seu edital publicado ainda em 2021. O último concurso público do órgão foi feito em 2011, quando 100 novos agentes de trânsito foram contratados. O anúncio foi feito após o encontro do diretor Zélio Maia com o secretário de Economia, André Clemente

Segundo o Departamento, o concurso para os cargos de técnico em atividades de trânsito e de analista em atividade de trânsito já foram aprovados e a Secretaria de Economia irá iniciar as tratativas para a contratação da banca examinadora. O Detran também informou que os cargos de especialista em atividades de trânsito e de agente de trânsito aguardam autorização da Secretaria. A Secretaria de Economia já havia autorizado o desenvolvimento de uma nova recrutação de funcionários para “atividades de trânsito” desde março deste ano. Outros treze processos seletivos foram aprovados na situação.

Ainda não há um número exato de vagas que serão disponibilizadas pelo futuro processo seletivo, mas segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) pode recrutar até 255 novos servidores. A LDO aguarda ainda pela sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB). O órgão afirma que possui 400 cargos vagos atualmente.

De acordo com as principais informações, o edital do próximo certame está em um estado avançado de desenvolvimento. O próximo passo será a contratação da banca organizadora para o concurso público, que pode ser divulgado ainda em 2021 no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).