C&A Brasil lança programa para a formação de 50 programadores

Em parceria com a Gama Academy, C&A Devs oferece 140 horas de treinamento online; após capacitação, alunos têm chances de contratação na varejista

A C&A Brasil promove a primeira edição do C&A Fashion Devs – programa voltado para a formação e treinamento de profissionais, que estão iniciando a carreira no mercado digital, em especial programadoras. Desenvolvido em parceria com a Gama Academy, escola que forma profissionais para o mercado digital, o C&A Fashion Devs irá selecionar 50 candidatos com perfil júnior para participar gratuitamente de mais de 140 horas de formação online e, ainda, ter a possibilidade de fazer parte do time tech da varejista de moda. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 12 de setembro pelo site https://fashiondevs.corporate.gama.academy/.

Com início previsto para 28 de setembro, o treinamento será realizado em 5 semanas. Será 100% online e ministrado por profissionais qualificados e atuantes no mercado. Além de aulas teóricas, o C&A Devs contará com atividades práticas individuais e em grupo, além do desenvolvimento de hard e soft skills, competências e habilidades consideradas essenciais por muitos recrutadores.

O C&A Fashion Devs é mais uma iniciativa da companhia em linha com o seu plano de negócios para 2021 e os próximos anos, chamada C&A Fashion Tech. Por meio desta estratégia, a varejista tem como missão e premissa direcionar os seus esforços para ser uma das maiores e principais fashiontechs do país com inovação e omnicanalidade, seja para se conectar com seus clientes nos mais diversos canais, como para oferecer produtos e serviços inteligentes a fim de atender as demandas e necessidades das brasileiras com toda praticidade e comodidade.

“Para alcançar este objetivo, a C&A segue investindo em sua transformação digital, o que inclui na formação e capacitação de profissionais e no constante reforço do time de tech”, diz Rudy Cordeiro, CTO da C&A Brasil.

“O C&A Fashion Devs será uma porta de entrada para a companhia e um importante canal de capacitação e aprendizado no mercado digital”, analisa Fernanda Campos, Diretora de RH e ESG da C&A Brasil.

“Consideramos o treinamento como primeira parte do processo seletivo, já que existe a possibilidade de o participante ser contratado ao final do curso para trabalhar em uma das maiores empresas do nosso país”, explica Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy.

Para participar do C&A Fashion Devs, é necessário ter afinidade e/ou conhecimento prévio em lógica de programação, ser formado ou já ter concluído 50% de uma graduação ou curso em tecnologia. O programa vai qualificar os candidatos para ingressarem num mercado que só cresce em nosso país. Segundo o Tech Jobs Report, levantamento que a Gama Academy realiza anualmente sobre o setor digital no Brasil, estão previstas mais de 20 mil vagas em tecnologia nos próximos meses.

Sobre a C&A

A C&A é uma empresa de moda focada em propor experiências que vão além do vestir. Fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August na Holanda, a C&A entende e defende a moda como um dos mais fundamentais canais de conexão das pessoas consigo mesmas, com todos à sua volta e, por isso, coloca os seus clientes no centro da estratégia. Uma das maiores varejistas de moda do mundo, a C&A chegou ao Brasil em 1976 quando inaugurou a sua primeira loja no shopping Ibirapuera, em São Paulo (SP). Atualmente, a companhia opera mais de 300 lojas em todo o território nacional, além do seu E-commerce.

Listada na bolsa brasileira (B3) desde outubro de 2019, a C&A é pioneira em diversas inovações em seu segmento a partir da oferta de serviços e soluções digitais e omnicanais, visando ampliar experiência on e off line dos seus clientes. Com cerca de 15 mil colaboradores em todo o país e presente na vida de um milhão de clientes por dia, a empresa se destaca ainda por oferecer uma moda jovem, inovadora, diversa e inclusiva para mulheres, homens e crianças, além da sua linha de fashiontronics, que conta com uma ampla variedade de celulares, smartphones e relógios e o Galeria C&A, marketplace que comercializa itens de decoração, pet, joias, entre outros segmentos.

Ainda, a empresa tem iniciativas consolidadas de ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa), sendo uma das empresas mais premiadas e reconhecidas internacionalmente por boas práticas sustentáveis em prol de uma moda com impacto positivo. Já no aspecto social, por meio do seu braço filantrópico, o Instituto C&A, a varejista atua no fortalecimento de comunidades por intermédio da moda, no voluntariado corporativo, no fomento ao empreendedorismo de grupos em maior vulnerabilidade social e ajudas humanitárias.

Sobre a Gama Academy

Fundada em 2016, a Gama Academy é uma escola que seleciona talentos e forma profissionais para o mercado digital nas áreas de design, marketing, programação e vendas. Cerca de 90% dos seus formandos foram empregados em mais de 600 empresas. Com a missão de transformar 1 milhão de profissionais nos próximos anos, já soma mais de 200 mil profissionais em sua plataforma. A empresa foi escolhida pela Singularity University como uma das 10 melhores startups de educação do Brasil e eleita pelo segundo ano consecutivo como a melhor startup de educação de 2020, no prêmio Startup Awards da ABStartups.

Para mais informações, acesse https://www.gama.academy e redes sociais @gamaacademy.