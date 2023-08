Feira EducationUSA abre oportunidade para quem quer estudar nos Estados Unidos

É a maior feira presencial educacional de instituições norte-americanas

O sonho de estudar nos Estados Unidos e com bolsa integral pode estar mais perto do que se imagina. As oportunidades para quem almeja desde graduação, mestrado, doutorado, cursos de curta duração e até mesmo de inglês serão oferecidas na Feira EducationUSA, que acontece em Brasília, nesta terça-feira, 29 de agosto, no Centro de Convenções Brasil 21. É a maior feira presencial educacional de instituições norte-americanas.

Quem for ao Brasil 21 terá a oportunidade de conversar diretamente com os representantes das universidades, tirar dúvidas e obter mais informações sobre as instituições individualmente. Os orientadores do EducationUSA também vão estar presentes para informar sobre o processo de candidatura, requisitos necessários, provas essenciais, bolsas de estudo e muito mais. Representantes da Embaixada e Consulados dos EUA também vão estar presentes para explicar sobre o processo de solicitação do visto de estudante. A feira é gratuita e as inscrições devem ser feitas no site.

A Feira EducationUSA 2023 começou ontem (27), no Rio de Janeiro e passará por um total de 12 cidades em nove países. Depois de passar pela capital federal no dia 29, ela será realizada em São Paulo no dia 31. Na sequência serão as vezes de Asunción, Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Santa Cruz de la Sierra, Lima, Quito, Guayaquil e Bogotá.

Sobre o EducationUSA

O EducationUSA é o escritório oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA e possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. O EducationUSA tem mais de 40 representações em diversas partes do Brasil, incluindo os “American Spaces – Centros Binacionais”, universidades e organizações sem fins lucrativos. A missão do escritório é facilitar o acesso gratuito às informações sobre oportunidades de estudos nos EUA.

Serviço

Feira EducationUSA – Brasília

Terça-feira, 29 de agosto

Das 18h às 21h

Centro de Convenções e Eventos Brasil 21 – SHS, qd 06, lt 01, conj. A – Asa Sul, Brasília-DF

Mais informações: bit.ly/EDUSAFAIR2023BSB