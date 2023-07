Especialista em direito empresarial abre novas vagas para curso Método ZR

As matrículas se abrem no dia 31 de julho

A advogada Bruna Zanini, especialista em assessoria jurídica para empresas no mercado publicitário e digital anunciou a abertura de novas vagas para o treinamento Método ZR. Desenvolvido para capacitar advogados e profissionais em transição de carreira que desejam atuar em ambientes de negócios, o curso oferece uma formação completa em contratos de prestação de serviço.

O Método ZR será ministrado de forma totalmente online, permitindo aos participantes acesso ao conteúdo de qualquer lugar do Brasil. Além disso, haverá um módulo exclusivo voltado para a estruturação de modelos de negócios para escritórios de advocacia que atuam no segmento empresarial. Para oferecer uma oportunidade de conhecer melhor o treinamento, serão disponibilizadas 3 aulas gratuitas nos dias 24, 26 e 28 de julho.

Os interessados podem realizar a pré-inscrição no link. As matrículas se abrem no dia 31 de julho.

O Método ZR é o resultado da sólida experiência de Bruna Zanini na área desde 2015, combinando suas vivências em auditoria com sua atuação na elaboração de contratos empresariais. O programa de treinamento sequencial abordará temas fundamentais para a atuação profissional nesse contexto, incluindo o mapeamento estratégico de riscos, técnicas inovadoras de elaboração de contratos coesos e estratégicos e a realização de auditorias contratuais.

O treinamento tem como proposta ir além do Direito, capacitando os participantes a compreender o mundo empresarial e destacar-se no mercado de trabalho. Ao completarem o Método ZR, os advogados terão uma visão multifocal, tornando-se parceiros estratégicos das empresas que os assessoram.