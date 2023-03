Escola promove lives gratuitas sobre texto discursivo para concursos

O minicurso de quatro módulos de lives tem início no dia 10 de março e continua nos dias 17, 24 e 31

O IMP Concursos promove, ao vivo no Youtube, um curso de texto discursivo para concursos públicos, com aulas ministradas pela professora Vânia Araújo. As aulas acontecem sempre às 9h e tem exibição gratuita, aberta a todos em formato de live, no canal do IMP Concursos no Youtube.

O minicurso de quatro módulos de lives tem início no dia 10 de março e continua nos dias 17, 24 e 31. A cada nova aula, a professora Vânia Araújo aborda pontos importantes da escrita para as questões discursivas e redações, uma etapa da prova que deixa muitos candidatos apreensivos pelo peso que possui na nota final e pela sua complexidade, a depender do concurso pretendido.

Entre os pontos principais das aulas, a professora abordará sobre clareza e coerência de argumentos, Língua Portuguesa e sua correta aplicação no texto, controle do espaço disponível e técnicas importantes para ganhar tempo e organizar as ideias em um texto.

Curso de Texto Discursivo para Concursos Públicos

Toda sexta-feira, às 9h

Dias 10, 17, 24, 31 de março

Canal do IMP Concursos: youtube.com/IMPConcursosOficial