Ensino superior a distância: uma modalidade que veio para ficar

Além do tradicional EaD, opções que trazem a experiência presencial para o universo online se consolidam e agradam estudantes

A pandemia que assolou o mundo em 2018 trouxe uma tendência que vem se mostrando, com o passar dos anos, bastante sólida. Trata-se do aumento do ingresso de alunos na modalidade remota, seja a distancia (EaD) ou em cursos online. Em 2019, 63,2% (10.395.600) das vagas ofertadas foram nessa modalidade, entre as 16.425.302 vagas disponíveis para o nível de ensino, no total. Os dados integram os resultados do Censo da Educação Superior 2019, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC). O censo mostra ainda que, em 2019, pela primeira vez na história, o número de ingressantes em cursos de EaD ultrapassou a quantidade de estudantes que iniciaram a graduação presencial, na rede privada: 50,7% (1.559.725) dos alunos que ingressaram em instituições privadas optaram por cursos remotos.

Com esse cenário, que acarretou em um aumento da oferta de cursos de pós-graduação, profissionais que antes se viam impossibilitados de estudar presencialmente ou não se adaptaram ao modelo tradicional EaD, se viram diante da oportunidade de fazer uma pós-graduação. É o caso de Juliana Rodrigues Affe, militar. Formada em jornalismo, ela atua no Comando do 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil, em Corumbá. Natural de Brasília, Juliana viu nos cursos online uma possibilidade de fazer sua segunda especialização.

Juliana optou pela modalidade online com aulas ao vivo ofertado pela PUC Minas. Segundo ela, que já experimentou o modelo EaD, a proposta pareceu interessante por oferecer, a um só tempo, a chance de estudar em casa com aulas em dias e horários marcados. “Facilita bastante a rotina ter horários fixos para as aulas. Além disso, a possibilidade de assistir as aulas gravadas posteriormente é ótima, já que viajo bastante a trabalho. Gosto muito do modelo, já que não preciso me deslocar para estudar”, conta.

Aluna da pós-graduação em Revisão e Preparação de Texto, ela conta que optou pelo curso pelo formato, mas, também, pela grade curricular. “Procurei uma pós de referência e a chancela da PUC é inquestionável. Como tenho o desejo de trabalhar na área, tive o cuidado de buscar um curso que me deixasse satisfeita no quesito aprendizagem. O curso se mostrou o mais completo em comparação aos demais pesquisados”, revela a aluna, que conclui a pós-graduação no 1º semestre deste ano.

Acompanhando as mudanças do mundo, o Instituto de Educação Continuada (IEC) da PUC Minas oferece, desde o início da pandemia, cursos de Pós online com aulas ao vivo. São centenas de opções realizadas com o que há de melhor da tecnologia remota e do modelo presencial. Diferente das EaDs tradicionais, as atividades acadêmicas acontecem em um ambiente digital, com aulas predominantemente online com dia e hora marcados, como no modelo presencial. Ofertadas ao vivo, elas têm interação instantânea entre aluno e professor. Além disso, a Universidade Pontifícia de Minas Gerais segue com os cursos de Pós presencial, atualmente realizados a distância, também com aulas ao vivo, e que já estão em vias de voltar para o modelo presencial. Em ambas as possibilidades, os alunos podem financiar seus estudos diretamente com a universidade em até 26 vezes, o que faz com que os cursos sejam acessíveis a todos.

Inscrições abertas

As modalidades podem ser conferidas no site, no qual o interessado faz sua inscrição gratuitamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pós-graduação IEC PUC Minas (presencial e pós online)

Inscrições pelo site: www.pucminas.br/pos | Mais informações: (31) 3319-4444.