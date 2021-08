Enfim, as provas para a PCDF

Os exames selecionam 2.100 novos agentes e escrivães para compor o quadro da Polícia Civil do Distrito Federal

Gabriel de Sousa

[email protected]

As provas objetivas e discursivas de dois concursos públicos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) irão ser aplicadas neste final de semana. Um dos processos seletivos selecionará 300 candidatos para compor o quadro de escrivães da PCDF e terá as suas provas realizadas amanhã. Já a outra seleção irá recrutar 1.800 candidatos para as vagas de agente de polícia, e tem os exames marcados para este domingo (22).

As avaliações são organizadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e os locais de realização das provas já podem ser conferidas pelos inscritos no site do órgão. O subsídio inicial, de acordo com o edital, é de R$ 8.698,78. Porém, os subsídios da Polícia Civil do Distrito Federal foram reajustados, e os novos valores já constam na Lei nº 11.361/2006, que fixa os salários da PCDF. De acordo com a nova regulamentação, o piso salarial, tanto dos escrivães quanto agentes é de R$ 9.394,68.

Além das provas objetivas e discursivas, os candidatos aos cargos de agentes de polícia deverão realizar exames biométricos e avaliação médica e psicológica, prova de capacidade física e uma sindicância de vida pregressa e investigação social. Na segunda etapa, os pré-selecionados deverão ingressar em um curso de formação profissional.

Já os concorrentes às 300 vagas de escrivães da polícia, estes deverão passar por prova prática de digitação, capacidade física, exames biométricos e médicos, além da avaliação psicológica, sindicância de vida pregressa e investigação social. Os que avançarem nestes requisitos também deverão realizar um curso preparatório. Todos os certames dos dois concursos possuem caráter eliminatório.

A seleção é uma ótima oportunidade para aqueles que necessitam ingressar no ramo, já que o corpo policial necessita de novos membros. Vítor Gammaro, chefe de comunicação do Direção Concursos, afirma que o processo é tema das programações da instituição há bastante tempo. Hoje será realizado um aulão presencial com 250 pessoas na Legião da Boa Vontade, na Asa Sul. “Todos os ingressos venderam. O espaço tem capacidade para 500 pessoas, mas nós respeitamos as medidas de higiene”, afirma Vitor.

As 1.800 vagas destinadas para o cargo de agente de polícia serão divididos em 600 destinadas para o ingresso imediato (450 para a ampla concorrência, 30 para pessoas com deficiência e 120 para negros) e 1.200 vagas para cadastro reserva (900 para a ampla concorrência, 60 para pessoas com deficiência e 240 para negros). Já para os aspirantes a futuros escrivães, apenas há oportunidades para o ingresso imediato (225 para ampla concorrência, 15 para pessoas com deficiência e 50 para negros).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dica dos últimos preparativos

Segundo Érico Palazzo, delegado de polícia e professor do Gran Cursos Online, o tradicional da PCDF é nomear todos aqueles que ficam inseridos no cadastro reserva. De acordo com o professor, as últimas horas antes da aplicação das provas objetivas e discursivas devem ser usadas para o candidato revisar os conteúdos estudados ao longo da preparação. “São só dois dias mas podem fazer diferença, às vezes é um ponto, dois pontos que a pessoa pode revisar e relembrar”, afirma. O delegado aconselha também os concurseiros a irem bem alimentados e que cheguem cedo aos locais de prova para não correrem o risco de se atrasarem.

Érico pontua a importância da avaliação discursiva e aposta em um tema relacionado com as atribuições da Polícia Civil do Distrito Federal. “Temas muito fortes, como operações, temas que foram investigados pela PCDF nos últimos meses, vão ganhar relevância e podem ser uma boa aposta para a prova.”

Alguns dos temas citados pelo professor foram feminicídio, violência doméstica e familiar contra a mulher, crimes cibernéticos e crimes praticados ao longo da pandemia, como por exemplo, o aumento das infrações de estelionato mediante à fraude que se elevaram durante os últimos tempos.

O delegado diz que os candidatos à prova de agente que será realizada no domingo podem revisar as questões das avaliações para a seleção de escrivães, que serão aplicadas no dia anterior: “O conteúdo é muito parecido”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros Concursos

CONCURSOS NO DISTRITO FEDERAL

A SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF) oferece um concurso com 100 vagas para médicos da Superintendência da Região de Saúde. Inscrições: até 24 de agosto no site: https://www.institutoaocp.org.br/. Não há taxa de inscrição. Remuneração: R$ 6.327,00

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) oferece um concurso com uma vaga para professor de geologia. Inscrições: até hoje (20) no site: https://sig.unb.br/sigrh/public/home, com uma taxa de inscrição de R$ 240,40. Remunerações: R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18.

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) oferece um concurso com uma vaga para professor de geociências. Inscrições: até 27 de agosto no site: https://sig.unb.br/sigrh/public/home, com uma taxa de inscrição de R$ 240,40. Remunerações: R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) oferece um concurso com uma vaga para professor de medicina pediátrica. Inscrições: até 27 de agosto no site: http://www.concursos.unb.br/, com taxas de inscrições entre R$ 90,01 a R$ 145,70. Remunerações: R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21.

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) oferece um concurso com uma vaga para professor de psicologia. Inscrições: até 28 de setembro no site https://sig.unb.br/sigrh/public/home, com uma taxa de inscrição de R$ 240,40. Remunerações: R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18.

CONCURSOS NACIONAIS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O MINISTÉRIO DA DEFESA DO COMANDO DA AERONÁUTICA oferece um concurso com 314 vagas para admissão de sargentos da Aeronáutica para as seguintes áreas: bco – comunicações (22); bft – foto inteligência (9); sgs – guarda e segurança (30); bei – eletricidade e instrumentos (20); bep – estrutura e pintura (12); bmt – meteorologia (16); bsp – suprimento (23); sai – informações aeronáuticas (14); sbo – bombeiro (14); scf – cartografia (6); sde – desenho (4); sem – eletromecânica (12); sml – metalurgia (4) e bct – controle de tráfego aéreo (128). Inscrições: até 1º de setembro no site: http://ingresso.eear.aer.mil.br/ com uma taxa de inscrição de R$ 70. Remuneração: R$ 4.928

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA) oferece um concurso com 150 vagas para engenheiros. Inscrições: até 15 de setembro, no site http://www.cpor.cta.br/, com uma taxa de inscrição de R$ 140,00. Remunerações: R$ 1300,00 a R$ 8200,00.

A MARINHA DO BRASIL oferece um concurso com 20 vagas para eletroeletrônica (8) e mecânica (12). Inscrições: até 26 de setembro no site: http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/, com uma taxa de inscrição de R$ 60. Remuneração: até R$ 3.825.

A MARINHA DO BRASIL oferece um concurso com 40 vagas para contabilidade (4), eletrônica (2), enfermagem (2), estatística (2), geodésia e cartografia (2), gráfica (2), marcenaria (2), mecânica (3), metalurgia (3), meteorologia (2), motores (2), processamento de dados (6), química (2), administração (2), edificações (2) e eletrotécnica (2). Inscrições: até 26 de setembro no site http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/, com uma taxa de inscrição de R$ 60. Remunerações: até R$ 3.825,00.