Enem dos concursos libera cartão de confirmação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Os participantes do Concurso Nacional Unificado (CNU), chamado de Enem dos concursos, já podem consultar o cartão de confirmação de inscrição a partir das 10h (horário de Brasília) de hoje.

Documento traz data, hora e local de prova de cada candidato. Não é obrigatório, mas o Ministério da Gestão recomenda levar o cartão no dia do exame.

Cartão de confirmação está disponível na mesma página da inscrição

Para acessar, é necessário logar com os dados da conta Gov.br.

Se houver erro ou o local de prova for muito distante da casa do participante, o coordenador-geral da prova, Alexandre Retamal, recomenda entrar em contato com a Fundação Cesgranrio. O telefone é 0800 701 2028.

Primeira edição do Concurso Nacional Unificado acontece em 5 de maio, em 228 cidades. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho.