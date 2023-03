Edital de concurso para o Planejamento Urbano do DF deve sair a qualquer momento

Na semana passada, foi divulgada a contratação da banca organizadora que irá organizar um certame com 723 vagas. Salários vão até R$ 9,6 mil

Por: Gabriel de Sousa

Quem deseja mudar de vida neste ano de 2023 deve ficar atento às nossas reportagens do Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília, já que um novo concurso público deve sair a qualquer momento. O certame é o de Planejamento Urbano do DF, que irá reservar 723 vagas para nível médio e superior

Das vagas, 360 são para o cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura, cargo que exige um diploma de ensino superior, sendo 108 vagas imediatas e 254 para a formação de um cadastro reserva. As outras 363 oportunidades são para Técnico de Planejamento Urbano e Infraestrutura, função que requer apenas um diploma de nível médio, e que terá 109 nomeações instantâneas e uma lista de espera com 254 aprovados.

A remuneração inicial dos novos servidores é um grande atrativo deste concurso público. Os técnicos terão um salário inicial de R$ 5.980, enquanto que os analistas vão receber R$ 9,6 mil. No final da carreira, os aprovados podem receber R$ 7,5 mil (técnicos) e R$ 12.040 (analistas).

A publicação do edital é iminente, tendo em vista que, na semana passada, foi publicado um contrato com o Instituto Consulpam, que será a banca organizadora da seleção. As novas atualizações do andamento do certame, você pode acompanhar aqui no JBr.

O contrato com a banca organizadora definiu que o concurso deve ser feito a partir de uma prova objetiva e discursiva, que serão aplicadas em uma mesma data. Os candidatos à analistas terão também que passar por uma avaliação de títulos antes do resultado final.

DF terá mais um concurso para a Secretaria de Educação

No segundo semestre deste ano, deve ser lançado um processo seletivo para a contratação de professores temporários. O anúncio foi feito pela subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do DF (SEE/DF), Ana Paula Aguiar, que diz que o GDF pretende acabar com a necessidade de novos docentes substitutos.

De acordo com a subsecretária, a expectativa é que as provas sejam realizadas em outubro deste ano, tendo em vista que a vigência de um concurso anterior para temporários termina em dezembro. Neste último certame, foram selecionados 83 mil professores, que são selecionados no momento em que precisam substituir algum servidor de carreira.

No DF, cerca de 3 mil docentes ficam fora das salas de aula todos os anos para assumir cargos de diretores, vice-diretores, supervisores e vice-supervisores, além dos que entram em licença ou férias.“O objetivo é que, quando esses professores tomarem posse, não haja mais a necessidade da contratação de professores temporários”, destaca Aguiar.

Para se tornar um professor substituto da SEE/DF, é necessário ter nível superior/licenciatura nas áreas de ensino desejadas. Segundo a pasta, o novo concurso deve beneficiar diferentes disciplinas, como Português, Matemática, Libras, Biologia e Inglês. Os salários variam entre R$ 2.214,28 e R$ 4.228,56, dependendo da carga horária do docente.

A Educação também pretende fazer um concurso para professores efetivos em breve. A promessa da secretaria é que os últimos selecionados no certame anterior sejam convocados neste mês de março, para assim dar prosseguimento para um novo edital. “Nós já vamos convocar esses aprovados e criar outro concurso, porque a demanda só aumenta”, disse a secretária da pasta, Hélvia Paranaguá.

Em 24 horas, PMDF publica e cancela novo concurso

Nesta última quinta-feira (2), os concurseiros que aguardavam pelo novo concurso da área de saúde e oficiais capelães da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) celebraram a publicação do edital do certame, porém, menos de 24 horas depois, a corporação decidiu revogar o documento, surpreendendo os estudantes.

O concurso iria selecionar 44 oficiais policiais militares de Saúde, com metade das vagas sendo para o ingresso imediato e a outra sendo para cadastro reserva, além de uma nomeação para oficial capelão, com um aprovado ficando na lista de espera.

Segundo a PMDF, a corporação irá reavaliar o quantitativo dos quadros de saúde “frente a possibilidade de diversificação do modelo de prestação de serviço para a família policial militar”. Não foi informado um prazo para a retomada do certame, e nem se o cronograma oficial será alterado.

Caso o certame seja retomado, a remuneração inicial dos aprovados será de R$ 9.623,97 durante o curso de formação e de R$ 11.435,59 aos que forem aprovados para a próxima etapa. A banca organizadora do concurso é o Instituto Assessoria e Organização de Concursos Públicos (AOCP).