Dez maiores erros dos concurseiros iniciantes

Começar a estudar para concursos não é uma tarefa fácil e muitos estudantes tendem a cometer erros quando estão na fase inicial desse processo. Por conta da falta de uma orientação correta, ou por desconhecer técnicas que são grandes aliadas para quem deseja seguir um cronograma eficiente de estudos, estes erros podem prejudicar o candidato, levando-o à reprovação. O professor Jefferson Urani, do IMP Concursos, com experiência de mais de 25 anos em classes preparatórias, compartilha 10 dicas preciosas para ajudar o concurseiro no início dos estudos.

1: esperar o edital sair para começar a estudar

Para o professor, passar num concurso público é um esporte de alto rendimento: É preciso antecedência e não esperar sair a convocação para uma seleção para se preparar. Estudar para concurso público exige planejamento, dedicação, disciplina, assim como um treino de um grande atleta que quer chegar ao topo. Para ganhar tempo, adica é começar a estudar o quanto antes, assim que decidir optar pelo concurso público. Quanto mais tempo tiver de preparação, melhores serão os resultados

2: não ler o edital todo

O candidato deve ler o edital minuciosamente, ver quais questões possuem mais “pesos”, observar o critério de correção e checar pontos relevantes sobre o concurso, como, por se uma questão errada anula certa, os critérios da redação, tempo de prova. São informações relevantes para guiar a preparação.

3: não montar um bom cronograma de estudo que contemple todo o conteúdo até a data da prova

Passar em concurso exige disciplina e programação. Como qualquer atleta, é preciso fazer um planejamento de estudo, definir o mínimo de horas por dia, quais disciplinas priorizar e criar um esquema com base nessas definições, para que possa ser seguido durante o tempo de estudo.

4: não saber escolher bem o material de estudos

O professor ressalta diferentes situações. Alguns alunos compram tudo o material, mas não estudam o suficiente. Outros alunos já compram materiais que são volumosos, que contém muitas informações, o famoso “encher linguiça”, que podem fazer até mesmo perder tempo de estudo e/ou se perder nas muitas informações. Ler o edital ajuda a escolher um bom material. Os professores também podem indicar os materiais adequados para a sua disciplina.

5: não conseguir administrar bem o tempo de estudo

O professor defende que o concurseiro precisa ter “foco”, força de vontade para fazer um planejamento e segui-lo. Diante disso, administrar o tempo é essencial para o sucesso. Definir bem a hora de estudar, de revisar a matéria, de fazer uma atividade física, alimentar-se com regularidade, dormir o suficiente e necessário e até mesmo para o lazer (que também é importante). O sucesso do esquema de estudo é uma questão de administrar o tempo.

6: não conhecer a banca examinadora

Um ponto importante é pegar questões recentes das bancas para avaliar a tendência da banca. É importante verificar se os textos são extensos, qual o tipo de correção, esquema de questões.

7: não fazer exercícios e revisões

Estudar por meio dos exercícios é uma forma eficaz e didática de adquirir prática nas questões e fixar o conhecimento. Mas o professor Jefferson Urani indica fazer exercícios estudando cada questão e a matéria que ela aborda, não só respondendo as questões.

8: ter medo de ser reprovado e desistir

“Quem está na chuva vai se molhar”, já dizia o ditado. A mesma coisa para o concurso público. Quem está estudando, está suacetível a todo o processo, inclusive à reprovação. Mesmo com as adversidades, o bom estudante se mantém firme e não desiste. “É estudar até tomar posse…”.

9: não cuidar do seu emocional

O professor explica que sempre recomenda aos alunos a fazer todas as provas possíveis, para treinar o lado emocional na hora da aplicação. Quanto mais testes o aluno fizer, mais preparado seu psicológico estará para uma prova importante.

10: exagerar na maratona de estudos

Mente cansada não apreende. Por isso, o ideal é ter atividade física regular e dormir de 6h a 8h diárias. O lazer também é um momento importante da semana a ser considerado.