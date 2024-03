Definida a banca para o concurso da Novacap

Instituto Quadrix vai ser responsável pela organização e realização do certame, que prevê 480 vagas, entre imediatas e cadastro reserva

O Instituto Quadrix foi designado responsável por realizar o concurso público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). De acordo com o Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (1º), a banca é a contratada para elaborar edital, provas e demais serviços técnicos referentes ao certame.

“Hoje, demos mais um importante passo para a promoção desse concurso público; tudo está caminhando dentro da normalidade, e agora é pensar no edital”, comemora o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Nos próximos dias, uma comissão interna inicia uma série de reuniões com o Quadrix para acertar questões como cargos, prazos e datas, salários e demais questões. Uma informação, porém, já está definida: a quantidade de vagas. Estão previstas 480 oportunidades, sendo 120 imediatas, das quais 89 para nível superior e 31 para médio; e 360 para cadastro reserva, ainda sem as especificações acerca do nível de formação.

O último concurso ocorreu em 1997. “O objetivo é, finalmente, dar início à recomposição do quadro de pessoal”, reforça o presidente da Novacap. “Outras gestões tentaram, sem sucesso, promover a seleção. Esse concurso é mais uma promessa do governador Ibaneis Rocha que está se concretizando”.

*Com informações da Novacap