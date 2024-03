Mais horários para passageiros de ônibus da Ponte Alta Sul e do Noroeste

Linhas 206.2 e 116.2 vão ganhar, juntas, mais 14 viagens; atendimento é reforçado atendendo solicitações de trabalhadores e moradores das duas localidades

Os passageiros da Ponte Alta Sul (DF-180), no Gama, e do Setor Noroeste vão ganhar mais viagens em duas linhas de ônibus a partir deste sábado (2) e segunda (4), respectivamente. A linha 206.2 (Gama/Estação Samambaia) vai receber o reforço de 12 saídas, enquanto a 116.2 (Rodoviária/Noroeste) terá mais dois horários à noite. A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) reforça o atendimento após solicitações feitas por trabalhadores e moradores das duas localidades.

“As manifestações que recebemos por meio da Ouvidoria e também por meio das administrações regionais são todas analisadas juntamente com os dados técnicos levantados pela equipe que monitora as linhas no sistema” disse Márcio Antônio de Jesus, subsecretário de Operações da Semob

Com as novas viagens, a linha 206.2, que faz o percurso entre o Terminal Gama Sul e a Estação Samambaia do Metrô, atendendo os passageiros da Ponte Alta, passa a funcionar também aos domingos, com oito saídas.

Saindo do Terminal do Gama, a 206.2 terá mais seis horários, sendo um nos dias úteis (21h) e aos sábados (16h20), e outros quatro aos domingos e feriados (6h10, 7h20, 11h e 18h20). A partir da Estação Samambaia do Metrô, também serão mais seis saídas: 20h (de segunda a sexta), 17h (aos sábados) e 6h10, 7h30, 12h e 17h (domingos e feriados).

Já linha 116.2, que faz percurso circular entre a Rodoviária do Plano Piloto e o Noroeste, passando pelo Eixo Monumental, vai ganhar mais dois horários noturnos (22h30 e 23h20), de segunda a sábado. O serviço opera todos os dias da semana, com um total de 103 viagens, partindo da Rodoviária.

Participação

Os passageiros podem sugerir aumento no número de viagens e criação de novas linhas pelo participa.df.gov.br. Em 2023, a Ouvidoria-Geral do DF registrou 1.329 pedidos para criação de linhas, 149 solicitações de aumento de viagens e diversas manifestações sobre a necessidade de alterar itinerários de alguns ônibus.

Serviço

Reforço no número de viagens

→ A partir deste sábado (2)

Linha 206.2 (Gama/Tamanduá/Estação Samambaia): mais 12 horários

– De segunda a sexta

Terminal do Gama: 21h

Estação Samambaia Metrô: 20h

– Sábados

Terminal do Gama: 16h20

Estação Samambaia Metrô: 17h

– Domingos e Feriados

Terminal do Gama: 6h10, 7h20, 11h e 18h20

Estação Samambaia Metrô: 6h10, 7h30, 12h e 17h

→ A partir de segunda (4)

Linha 116.2 (Rodoviária do Plano Piloto/Eixo Monumental/Setor Noroeste): mais dois horários

De segunda a sábado

Rodoviária do Plano Piloto: 22h30 e 23h20

*Com informações da Semob

Informações são da Agência Brasília

