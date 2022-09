Dale Carnegie Treinamentos celebra 110 anos com palestra gratuita em Brasília

O projeto social Global day of giving abre este ano com uma palestra aberta a todos os públicos em 27 de setembro

A Dale Carnegie Treinamentos completa 110 anos reconhecidamente como uma das mais importantes empresas de treinamento do mundo. Desde a celebração do centenário, há 10 anos, a multinacional promove o Global day of giving, projeto social que está de volta ajudando instituições de caridade e promovendo treinamentos gratuitos.

Neste ano a Dale Carnegie Brasília vai realizar um mês inteiro de ações. Para abrir o calendário social, a empresa realiza a palestra Como vender ideias e influenciar pessoas, em 27 de setembro no Auditório do IDP Asa Norte.

A exposição aberta ao público será ministrada por Minervino Neto, CEO da Dale Carnegie Brasília, junto com os convidados Gabriela Coelho, superintendente de fiscalização da ANTAQ, Gino Terentim, professor e empreendedor, e Julian Machado, CEO da empresa Sirius de treinamento médico.

Durante o Global day of giving, ações são realizadas em mais de 90 países oferecendo atividades de desenvolvimento de habilidades comunicacionais e mobilizando doações. Para compensar os dois anos embargados por conta da pandemia de Covid-19, o projeto vai entrar em operação durante um mês, a partir de setembro, até 22 de outubro, dia do aniversário da empresa.

Minervino Neto explica que o mesmo nível de treinamento aplicado a multinacionais por todo o mundo será oferecido gratuitamente durante o mês. Segundo o CEO, a experiência pode impactar muito mais do que a vida das dezenas de pessoas que assistirem às palestras, pois deve reverberar durante

anos por meio desses aprendize. “Nós queremos promover aprimoramento principalmente das habilidades de jovens, porque acreditamos que investindo neles podemos ajudar toda a sociedade no futuro”.

A entrada para o evento de abertura será gratuita mediante a doação de um brinquedo novo que será doado para uma instituição de caridade. Inscrições pelo Sympla.