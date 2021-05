Empreendedorismo em pauta! Curso gratuito oferece oportunidade de qualificação no DF

As inscrições para as aulas já estão disponíveis e podem ser feitas de forma on-line

O Instituto Eu Ligo, em parceria com a Secretaria de Estado de Empreendedorismo do Distrito Federal, está novamente com inscrições abertas para o curso de extensão “Cidadão Empreendedor”. As inscrições podem ser feitas on-line através do site http://cursosgratuitos.bsb.br/empreendedorismo/inscricao/. As aulas têm data de início marcada para o dia 07 de junho.

Destinado a pessoas de todos os níveis acadêmicos, que tenham interesse em empreender, o curso tem uma carga horária 120 horas (4h por dia). As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, ofertadas nos turnos matutino e noturno. O curso atende jovens e adultos e a idade mínima para ingressar é a partir de 15 anos e no total, estão sendo disponibilizadas 100 vagas.

Entre as matérias abordadas no curso estão: economia, liderança e gestão de conflitos, fluxo de caixa, direito aplicado aos negócios, gestão de cadeia de suprimentos, entre outros.

Serviço

Cidadão Empreendedor

Quando: 07/06 até 29/06, de segunda a sexta-feira;

Turnos: matutino e noturno

Inscrições: http://cursosgratuitos.bsb.br/empreendedorismo/inscricao/

Para mais informações: (61) 9 9514-5259

Vagas disponíveis: 100

Endereço: Faculdade Anhanguera Taguatinga