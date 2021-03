URGENTE! Concursos PRF e PF: Provas adiadas

Os concursos mais aguardados do ano foram adiados por causa da pandemia de covid-19

A informação foi divulgada na última quinta-feira (11), pela banca organizadora dos dois certames, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O Cebraspe informou ainda que as novas datas prováveis para a realização das provas da Polícia Federal será 23 de maio de 2021, e para PRF é 9 de maio de 2021.

Remunerações

Com salários que variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74, com exceção do posto de delegado, que exige graduação em direito, podem concorrer as vagas para Polícia Federal, candidatos com nível superior em qualquer área

Já a seleção da Polícia Rodoviária Federal oferta 1.500 vagas imediatas e outras 500 vagas para excedentes referentes ao cargo de Policial Rodoviário Federal. Os ocupantes do cargo recebem o subsídio inicial de até R$ 10.357,88, referente aos valores do vencimento e do vale alimentação.