Concursos públicos oferecem salários de até R$ 32 mil

Atualmente, no Brasil, os concursos públicos oferecem 30.522 vagas distribuídas em todas as regiões do país. Os salários podem chegar até R$ 32 mil.

O maior concurso, com 8.169 vagas (sendo 169 para contratação imediata e 8.000 para formação de cadastro reserva), é do Ministério Público do Pará.

Há também outros concursos com oportunidades a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Os processos com remuneração mais alta são para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (PR, SC e RS), com remuneração de R$ 32 mil.