Concursos em Goiás oferecem ótimas oportunidades para o sucesso

Três concursos goianos oferecem vagas com remunerações de até R$ 21 mil. As oportunidades variam da área policial até a administrativa

Gabriel de Sousa

Às vezes, as grandes oportunidades não estão somente na nossa frente, estando presentes também ao nosso lado. No universo dos concursos públicos em 2022, essa frase é uma realidade, já que, em Goiás, três certames para o provimento de cargos com altas remunerações podem ser chances de ouro para os brasilienses.

Um dos concursos é o do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE GO), que está com inscrições abertas até o dia 27 de setembro. O certame irá ofertar 35 vagas para analistas de diversas áreas, sendo 25 para controle externo, cinco para tecnologia da informação, três para engenharia e duas para contabilidade. A remuneração inicial é de R$ 11.335,32 e, para se candidatar, é necessário que o estudante tenha uma formação em nível superior.

Para se inscrever, os candidatos devem realizar o seu cadastro no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), que é a banca organizadora do concurso, através do link: https://www.concursosfcc.com.br/index.html. É necessário realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 195. A prova objetiva será aplicada no dia 6 de novembro.

Outro concurso que está com as suas inscrições abertas é o do Corpo de Bombeiros Militares de Goiás (CBMGO), que ofertará 500 vagas para soldado combatente, 60 para cadete aluno oficial, 40 para tenente oficial médico e seis para tenente oficial odontológico. Os salários iniciais variam entre R$ 6.353,13 a R$ 13.901,60.

Para participar da seleção, é necessário que o candidato tenha uma idade máxima de 30 a 35 anos, dependendo da carreira desejada, além de dispor de uma altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65 para homens. Os interessados também devem portar um diploma de ensino superior.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de setembro, no site do Instituto AOCP, que é a banca organizadora do concurso, no link: https://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=425. Para se candidatar, os concurseiros devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 110 (soldados) e R$ 130 (tenentes e cadetes). As provas serão aplicadas nos dias 9, 16 e 23 de outubro.

Edital da PCGO deve sair ainda neste mês

O estado goiano não reserva apenas oportunidades em seleções que já estão em andamento. O concurso da Polícia Civil de Goiás (PCGO), é outro certame que está sendo amplamente aguardado pelos estudantes da região Centro-Oeste, e ainda não teve o seu edital e as suas principais datas publicadas.

Porém, isso deve mudar em breve, já que, de acordo com Renato Rick, presidente do Sindicato de Policiais Civis do Goiás (Sinpol/GO), em uma conversa com o jornalista Victor Gammaro, do Direção Concursos, o documento norteador da seleção deve ser divulgado ainda neste mês de agosto, com o governador Ronaldo Caiado (UNIÃO/GO) “dando como certo” a publicação.

A previsão é que sejam ofertadas 450 vagas para agentes e 310 para escrivães, com ambos os cargos recebendo remunerações iniciais de R$ 6.353,13. Também serão ofertadas 60 oportunidades para papiloscopistas, que receberão R$ 7.004,33 e 44 para delegados, com o abundante salário inicial de R$ 23.811,22.

Oportunidades para trabalhar fora e ganhar bem

Em uma entrevista exclusiva para o Jornal de Brasília, Rafael Valle, professor e coordenador do Direção Concursos, explicou que, um dos principais benefícios de prestar concursos goianos, é a possibilidade de continuar morando no DF, por conta da proximidade das da capital com as cidades do Entorno: “Muita gente acaba morando no Distrito Federal e trabalhando no Goiás, principalmente naqueles municípios que fazem parte da RIDE.”

Além disso, o especialista destaca que os salários mensais no setor público de Goiás são bastante atrativos. No caso dos escrivães e agentes da PCGO, os aprovados podem sair dos R$ 6.353,13 e chegar até o final da sua carreira com uma remuneração mensal de mais de R$ 13 mil.

“Ela também proporciona uma vida sem uma rotina muito clara. A galera que quer estar trabalhando em um lugar que você não fica exatamente dentro de um escritório o dia inteiro, e que você vai ter uma rotina bem dinâmica, certamente esse concurso irá proporcionar”, acrescenta Valle.

A expectativa de ter uma boa remuneração também deve ser um motivador para os que irão prestar o concurso do CBMGO. Na corporação, os salários iniciais podem ser acrescidos com gratificações oriundos de plantões, que deixam os ganhos ainda mais recheados. Além disso, os servidores geralmente conseguem se aposentar ganhando mais de R$ 12 mil.

“O Corpo de Bombeiros tem uma atuação inicial em uma localidade específica, que será definida logo após o curso de formação. Então, aqueles melhores pontuados durante o curso de formação poderão escolher algumas localidades e precisarão ficar por três anos naquele lugar”, afirma o especialista.

É essencial estudar as leis de Goiás

Um dos fatores mais importantes que os concurseiros devem ter em mente, é sobre os conteúdos específicos que são cobrados nas provas objetivas dos concursos goianos. Enquanto que os certames brasilienses contam com questões sobre a legislação e a geografia do DF, em Goiás, as bancas exigem que os candidatos tenham um alto conhecimento sobre o estado.

De acordo com Ricardo Valle, as provas goianas sempre contam com questões básicas da realidade de Goiás, exigindo um conhecimento étnico; social; histórico; geográfico; cultural; político e econômico do estado, o que requer uma preparação eficaz do concurseiro para vencer as avaliações objetivas.

Além disso, o especialista alerta que, nas provas da CBMGO e da PCGO, estarão presentes itens sobre a legislação das corporações, além de questões sobre os documentos que norteiam os conjuntos de regras que devem ser seguidas pelos servidores efetivos do setor público de Goiás.

