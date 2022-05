Concurso Receita Federal tem avanço nesta segunda (9)

O pedido de autorização do concurso da Receita prevê o preenchimento de 669 vagas, sendo 230 para o cargo de auditor fiscal

Nesta segunda-feira (9), o concurso da Receita Federal teve cinco avanços internos. O processo está em análise no gabinete da Coordenação Geral de Assuntos de Legislação de Pessoal da Economia.

No último dia 28 de abril, foi aprovado, no Congresso Nacional, o projeto de lei do Congresso Nacional 1/2022 (PLN 1/2022), que prevê um crédito suplementar ao orçamento fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Executivo, estados, Distrito Federal e municípios, considerada essencial para viabilizar diversos concursos federais, como o do INSS e da Receita Federal. O documento agora aguarda apenas sanção do presidente Jair Bolsonaro.

O pedido de autorização do concurso da Receita prevê o preenchimento de 669 vagas, sendo 230 para o cargo de auditor fiscal e 469 para analista tributário.

Para as duas carreiras é necessário possuir formação de nível superior. No caso de analista, o inicial é de R$ 12.142,39, enquanto a carreira de auditor conta com inicial de R$ 21.487,09.

*Com informações do JC concursos