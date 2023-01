Concurso público: País tem mais de 38 mil vagas disponíveis

O advogado e membro da Comissão de Fiscalização de Concursos Públicos da OAB-DF, Max Kolbe, dá dicas para ser aprovado

No país, há mais de 170 concursos públicos com inscrições abertas, reunindo mais de 38,9 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas disponíveis para início imediato, há também concursos para formação de cadastro reserva, isto é, novos candidatos vão sendo chamados a medida que abrirem novas vagas, dentro da validade do concurso.

Lançado no final de 2022, o concurso do Banco do Brasil está entre os principais destaques. São 6 mil vagas para serem preenchidas, sendo 2 mil delas para o cadastro reserva. Além disso, há ainda concursos em Defensorias Públicas, Ministérios Públicos, Tribunais, Corpo de Bombeiros e Conselhos Regionais em vários estados.

O advogado e membro da Comissão de Fiscalização de Concursos Públicos da OAB-DF, Max Kolbe, dá algumas dicas de estudo para concursos, que podem ser usadas tanto por quem já estuda há algum tempo, quanto por quem apresenta iniciar agora. “Se você já estuda, uma boa ideia é comparar as técnicas apresentadas com as que você utiliza, e avaliar se alguma delas pode melhorar sua rotina de estudos”, diz.

Confira as dicas que o especialista separou:

Escolher o certame

Kolbe explica que os editais estão cada vez mais específicos. “Isto é, quem está estudando matérias comuns de todos os concursos, está, de certa forma, limitando seu rendimento”.

A razão é simples: mesmo que dois certames cobrem Língua Portuguesa, existem outros pontos a serem considerados como abordagem, perfil da banca, dificuldade dos itens e relevância dos assuntos. Tudo isso transforma a maneira de estudar uma matéria.

Seja organizado

A organização é essencial nos estudos para concurso. Afinal, na maioria das vezes, você estará correndo contra o tempo, tentando estudar o máximo de matérias relevantes no menor período.

Uma boa ideia é dividir seus horários em um bom cronograma, de tal forma o foco em cada matéria seja proporcional, não deixando mais ou menos tempo para uma específica, afinal, o objetivo é otimizar seu tempo. Além disso, se basear em editais e provas passadas também aumentam as chances de obter resultados concretos para seus estudos.

“É muito importante estabelecer metas reais. Não adianta definir que você estudará mais de 8h por dia se sua rotina não permitir. Metas muito ambiciosas levam à frustração. Se você tem apenas 4h, use as 4h da melhor forma possível”, diz Max Kolbe.

Resolver questões

“Um erro muito comum é estudar o conteúdo e não reservar tempo para resolver questões”, explica Kolbe. Mesmo que você erre várias questões de início, elas são importantes para a sua preparação, para que você se acostume com esse tipo de dinâmica.

Existem algumas formas de aplicar a resolução de questões na sua rotina de estudos, como ao final do conteúdo, na hora da revisão ou focando nos assuntos que você tenha mais dificuldade.

Descansar

Por último, mas não menos importante: é preciso descansar. Ter momentos de pausa vai garantir que você não chegue a um nível de exaustão, fazendo com que seu rendimento caia.

“Da mesma forma que você programa os estudos, inclua o momento de descanso no cronograma, para que você não ultrapasse seus limites”, finaliza Kolbe.