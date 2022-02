Concurso público do TJDFT têm inscrições abertas

Para todos os cargos, serão realizadas Prova Escrita Objetiva de múltipla escolha e Prova Escrita Discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório

Estão abertas até às 16h do dia 14/3 as inscrições para o concurso público do TJDFT, conforme Edital nº 1/2022. Os interessados podem se inscrever por meio do site da FGV.

O concurso visa o preenchimento de 88 vagas de Analista Judiciário e 24 vagas de Técnico Judiciário, sendo percentual mínimo de 5% das vagas reservadas para candidatos com deficiência e de 20% para os candidatos que se autodeclararem negros, conforme legislação pertinente.

Para todos os cargos, serão realizadas Prova Escrita Objetiva de múltipla escolha e Prova Escrita Discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As provas serão realizadas no dia 29 de maio de 2022, no Distrito Federal, e os resultados serão divulgados no site da FGV.

Para mais detalhes sobre cargos, vagas, requisitos, procedimentos de inscrição, entre outras informações, acesse a íntegra do Edital nº 1/2022.

*Com informações do TJDFT