Concurso PF: novo pedido é encaminhado para 677 vagas

Para os demais cargos, a remuneração é de R$ 5.776,47, incluindo salário básico de R$ 2.402,74 e gratificação

Um novo pedido de concurso PF (Polícia Federal) foi encaminhado ao Ministério da Justiça pelo diretor geral da corporação, Márcio Nunes de Oliveira, com o objetivo de preencher 677 vagas para a área administrativa.

O pedido já conta com um cronograma preliminar previsto, em caso de aval da Economia. Caso seja cumprido, a seleção poderá ser autorizada em 1 de junho, com assinatura do contrato com a banca organizadora em 3 de agosto e publicação do edital de abertura de inscrições em 3 de setembro,com aplicação das provas em 8 de janeiro de 2023 e divulgação dos resultados em 31 de março, com nomeações em 10 de abril

Todas as 494 vagas de ensino médio foram para o cargo de agente administrativo. O cargo conta com remuneração inicial de R$ 4.746,16, incluindo 2.279,16 de salário básico e R$ 2.467 de gratificação de desempenho de atividade de apoio técnico administrativo.

As oportunidades de nível superior estão distribuídas por cargos da seguinte forma:

administrador – 25 vagas

arquivista – 9

assistente social – 18

bibliotecário – 1

contador – 9

economista – 3

enfermeiro – 3

engenheiro – 1

estatístico – 4

farmacêutico – 2

médico – 24 horas – 40

médico – 40 horas – 29

nutricionista – 1

psicólogo – 12

técnico em assuntos educacionais – 13

técnico em comunicação social – 3

Para os médicos, o inicial é de R$ 7.841,95, incluindo o salário básico de R$ 4.804,95 e a gratificação, no valor de R$ 3.037.

Para os demais cargos, a remuneração é de R$ 5.776,47, incluindo salário básico de R$ 2.402,74 e gratificação de atividade de apoio técnico administrativo de R$ 3.374.

*Com informações do JC Concursos