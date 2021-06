Concurso Marinha tem editais publicados para área da saúde

Destinado a preencher 37 vagas distribuídas entre as carreiras de médico, dentista, enfermeiro, farmacêutico e fisioterapeuta, concurso da Marinha oferece salário de R$ 9 mil. Saiba como participar

Um novo concurso da Marinha, cujos editais acabam de ser publicados, preencherá 37 vagas de primeiro-tenente em carreiras na área da saúde, com salário de R$ 9.070,60.

O processo seletivo é destinado a candidatos com até 35 anos (em 1º de janeiro de 2022). Há oportunidades para profissionais que possuem curso superior em:

enfermagem (5 postos);

• farmácia (1);

• fisioterapia (1);

• odontologia — endodontia (1);

• odontologia — ortodontia (3);

• odontologia — prótese dentária (1);

• medicina — gastroenterologia (1);

• medicina — infectologia (2);

• medicina — medicina intensiva (4);

• medicina — pneumologia (1);

• medicina — reumatologia (1);

• medicina — ginecologia e obstetrícia (2);

• medicina — psiquiatria (3);

• medicina — radiologia (1);

• medicina — radioterapia (1);

• medicina — emergência (2);

• medicina — anestesiologia (2);

• medicina — pediatria (2);

• medicina — cardiologia (2);

• medicina — clínica médica (1).

Os aprovados realizarão curso de formação no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (Ciaw), na cidade do Rio de Janeiro, com duração média de 31 semanas.

Como se inscrever

Com taxa de R$ 130, as inscrições para o concurso da Marinha serão recebidas entre 26 de julho e 15 de agosto. O formulário para cadastro está disponível nos seguintes links:

medicina;

odontologia;

enfermagem, fisioterapia e farmácia.

Concurso Marinha: como serão as provas

Prevista para ocorrer na segunda quinzena de outubro, a prova escrita cobrará a resolução de 50 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos profissionais, além da elaboração de uma redação com 20 a 30 linhas. As demais etapas envolvem:

inspeção de saúde;

teste de aptidão física;

avaliação psicológica;

análise de títulos;

verificação documental.

