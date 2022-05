Concurso Emater DF: Seleção de 126 vagas

A distribuição de vagas por cargos ainda não foi divulgada, bem como respectivas exigências e remunerações

O concurso da Emater DF (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal) foi autorizado.

De acordo com documento publicado no diário oficial desta quarta-feira, 11 de maio, serão preenchidas 126 vagas. 35 para o preenchimento imediato e 91 cadastros reserva de pessoal,. Os cargos exigem ensino médio com formação técnica e nível superior.

Uma vez autorizado o certame, os próximos passos são constituir a comissão organizadora e definir o nome da banca organizadora, responsável pela aplicação das provas.

Somente após a assinatura do contrato com a escolhida poderá ser definida a data de publicação do edital de abertura de inscrições.

Para nível superior a seleção será para a área de grupo operacional de nível superior e serviços operacionais finalísticos nas seguintes áreas:

extensionismo rural e técnico especializado

Para o grupo operacional de apoio administrativo e serviços gerais:

*Com informações do JC Concursos